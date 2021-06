Loredana, rochia de gală cu crăpătură abisală care i-a pus în valoare silueta. Cum s-a fotografiat vedeta

Frumoasa artistă a ales o rochie neagră de gală pentru seara specială în care a susținut un concert de senzație, de această dată și cu public.

Loredana, mereu o prezență elegantă și rafinată, a surprins de această dată nu doar prin vocea ei excepțională, dar și cu ajutorul rochiei care i-a sublinitat talia și bustul.

Rochia neagră cu mâneci bufante, decolteu abisal și o crăpătură îndrăzneață pe picior i-a făcut pe fani să înroșească butonul de like la noua poză postată de artistă pe Instagram. Fotografia a strâns rapid numai comentarii laudative de la fanii artistei, care apreciau cât e de frumoasă.

Rochia cu crăpătură care le-a atras atenția fanilor

Pe lângă vocea, talentul și energia inegalabile, Loredana se evidențiază și prin prisma corpului său, în fața căruia multe persoane ar putea fi invidioase. Loredana este o fire sportivă și muncește pentru a se menține în formă, iar abdomenul său fără cusur este dovada acestui fapt.

Citește și: Loredana a petrecut în mare fel, alături de prieteni, de ziua ei. Ce imagini a publicat vedeta

Acestea au fost doar câteva dintre frumoasele comentarii pe care Loredana le-a primit la fotografia în ținuta de gală.

“Eleganta și atrăgătoare ca întotdeauna ești prințesă ❤️”

“Wow... Ce apariție ❤️🙌🔥🔥🔥”

“Superba !!!!! Doamne ce voce ! Te iubesc ❤️❤️❤️🥰”

“My Batwoman 😍”

Loredana, cariera de vis pe care orice artist și-o dorește

Loredana, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Barbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie lansează împreună „Fericire” și „Bună dimineața”.

Pentru prima oară împreună, unele dintre cele mai cunoscute și apreciate voci din România fac echipă pentru un proiect excepțional format din două single-uri inedite. În doar o oră, clipul a strâns peste 40.000 de vizualizări.

Citește și: Loredana ascunde un abdomen fără cusur pe sub haine. Cum arată într-un top care îi evidențiază silueta

„Muzica este iubire! Muzica este fericire! Muzica e un limbaj universal, trece dincolo de limbă, culoarea pielii, conturi în bancă... De fiecare dată am cântat cu plăcere orice gen muzical. Am fost primul artist din România care a făcut cross over cu hip hop, muzică lăutărească, folclor, gipsy music, electro, trap, reușind să scot din underground în atenția marelui public artiști și stiluri muzicale. De fiecare dată mă implic total, cu pasiune în orice proiect. Le mulțumesc fanilor mei și tuturor pentru că m-au făcut să mă simt ca o regină. Tzuki. Lori din Onești", povestește artista.

Producer-ul din spatele acestui proiect este nimeni altul decât Costi, cel care a creat această colaborare surpriză cu Loredana Groza, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru două piese ce se vor auzi vara aceasta: „Fericire” și „Bună dimineața”, însoțite de un videoclip plin de culoare, eye candy, în regia lui Alex Ceaușu.

Fiert pe Chefi la Cuțite? Acest final de sezon îți poate aduce celebrul cuțit din show. Află cum îl poți câștiga!