Loredana s-a vaccinat cu a treia doză împotriva Covid-19. Ce mesaj a transmis vedeta și cum s-a fotografiat

Loredana s-a vaccinat cu a treia doză și a publicat o imagine și un mesaj ferm, pe rețelele sociale. „M-am vaccinat cu a treia doză. Singura solutie pentru a termina Pandemia”, a scris Loredana, în dreptul fotografiei pe care a publicat-o pe rețelele sociale.

Cum s-a fotografiat Loredana la vaccinul împotriva Covid-19

Loredana s-a lăsat fotografiată în timp ce purta mască și primea a treia doză de vaccin.

Loredana a avut recent probleme medicale

Jurata X Factor s-a vaccinat, la scurt timp după ce a suferit probleme medicale și a publicat pe rețelele sociale o imagine cu ea din ambulanță. Acea imagine i-a îngrijorat pe fani, iar după scurt timp artista a venit cu precizări referitoare la starea ei de sănătate.

Artista a mărturisit că organismul ei a fost foarte solicitat în ultima vreme, așa că a avut nevoie de intervenția medicilor:

„Dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to y’all! (n.r. traducere: Aveți grijă de voi. Vă transmit toată dragostea)”, a scris Loredana pe rețelele sociale.

Din fericire, Loredana și-a revenit rapid și și-a reluat activitatea pe care o desfășoară în cadrul show-ului de pe Antena 1, X Factor.

Loredana este jurată în sezonul 10 X Factor

Loredana este colegă cu Ștefan Bănică, Delia și FLorin Ristei, la masa juriului X Factor 2021,

”Sezonul zece a fost intens și neașteptat, am găsit niște voci și niște personalități în echipa mea, nu vreau să divulg prea multe, dar am o echipă trăznet și o spun fără să am nici cea mai mică teamă. Am găsit mai mult decât speram, Universul mi-a răspuns și mi-a trimis ce nici măcar nu visam!”, a spus încântată Loredana, care a ținut piept cu brio strategiilor celorlalți colegi de la masa juraților.

”Sigur că mai apar ciondăneli, gelozii, orgolii, unii vor să fure, alții să păcălească sau să joace la cacealma.

Dar eu știu strategiile lor și nu mă las intimidată. Oricum la finalul zilei suntem prieteni pentru că suntem toți pentru unul și... toți pentru show!”, a mai spus jurata X Factor.

