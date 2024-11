Loredana suprinde din nou cu una dintre cele mai provocatoare apariții. Cum s-a pozat diva doar în lenjerie intimă

Loredana și-a surprins din nou fanii cu o apariție extrem de senzuală și de îndrăzneață. Artista s-a lăsat fotografiată în baie purtând o lenjerie inedită.

Loredana este într-o formă fizică de invidiat și nu ezită să demonstreze acest lucru. Recent, diva a publicat pe rețelele sociale imagini în ipostaze puțin spun îndrăznețe. Emanând senzualitate și încredere de sine, Loredana a fost comparată cu Madonna.

În descrierea imaginilor, Loredana și-a anunțat că urmează concertul să de la Sala Palatului: „Faceți loc că începe show-ul”.

Loredana, apariție doar în lenjerie intimă

Concertul Loredanei de la Sala Palatului se numește Loredna Forever pentru că este o celebrare a vieții sale în muzică: „Când de când mă știu și am avut șansa să am această dragoste deschisă și necondiționată din partea publicului încă de la 14 ani de când am apărut prima dată pe sticlă la Steaua fără nume.”, a spus Loredana, precizând că în acest concert va cânta toate melodiile sale celebre: „Sunt cântece pe care nu le cânt tot timpul în concertele pe care le am în țară sau peste hotare pentur că anumite cântece sunt legate de anumite amintiri, de anumite etape și de multe ori publicul vrea doar să danseze, sau doar să se simtă bine și atunci piesele emoționante sunt de multe ori scoase din repertoriu”, a explicat artista.

Recent, Loredana a lansat o piesă alături de Ștefan Bănică: „Acest duet e un moment așteptat de fani de mult timp. M-am bucurat când Ștefan m-a sunat să-mi propună această colaborare. Suntem într-un moment în viețile noastre în care povestea acestui cântec trebuie auzită. Ștefan nu e doar un artist fabulos, ci și un prieten care mi-a fost alături încă de la început! De-abia aștept să descoperiți noul nostru cântec și videoclip: Ține-mă de mână!", a spus artista.

În cadrul unui interviu la Antena Stars, Loredana a vorbit deschis despre mai multe aspecte importante din viața sa, printre care și secretul tinereții sale. Reporterul a pus punctul pe "i" și a întrebt-o pe Loredana dacă are operații estetice și ce a făcut ca să arate atât de bine.

”Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri. Nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate. Cine știe!? Nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente, sunt chestii totaal neinvazive care te ajută să fii oau!”, a povestit Loredana la Antena Stars.

Loredana susține că nu a apelat la bisturiu, ci dă e înțeles că a făcut tratamente și a adoptat un stil de viață sănătos, dar și că a fost înzestrată natural cu forme voluptoase.: "Am avut de la natură noroc că m-am născut de la natură cu dotările de rigoare și nu am avut nevoie să completez. (...) E o muncă grea să arăti bine, nu e ușor", a mai adăugat Loredana.