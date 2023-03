Lorena Balaci, mărturisiri cutremurătoare. Fiul ei și al lui Eugen Trică a stat cinci săptămâni în comă: ”Nu dădea niciun semn”

Drama cutremurătoare a făcut-o pe Lorena Balaci să vadă viața cu alți ochi, mărturisește ea. Fiica lui Ilie Balaci a povestit la podcastul lui Nasrin Ameri ce a pățit fiul său și cum au depășit această perioadă foarte dificilă.

Hristu Trică, fiul Lorenei Balaci a fost cinci săptămâni în comă

”În mintea mea era așa: sindrom de burnout, pentru că el muncea extraordinar de mult. Era angajat la Teatrul Național din Brașov, nu avea o viață foarte simplă acolo. Mai juca în niște piese în București, era și anul I de master. Făcea naveta, deci gradul lui de extenuare era destul de ridicat. Apoi, când am ajuns la ei acasă și l-am văzut cum era am crezut că era vorba de o meningită, pentru că avea acele semne.

(...) Inițial, am trecut prin mai multe etape de analize, el fiind în comă, nu am știut ce este până nu i s-a pus un diagnostic concret. Doar se vehiculau anumite lucruri. Și am început să citesc mult. Și apoi am aflat că este vorba despre boala adem.

Doar apropiații mei au știut prin ceea ce trec timp de cinci săptămâni, medicii erau neputincioși, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, El lucreză prin oameni. Hristu a mers cu ambulanța la spitalul Floreasca și acolo a avut parte de neurologi buni”, a spus Lorena Balaci.

Ce probleme medicale a avut Hristu Trică

De pe 5 mai până pe 15 iulie, cât Lorena Balaci a stat aprope de fiul său, acesta nu dădea niciun semn că e mai bine. Aceasta spune că probleme au început să apară după ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

”A început de la Covid. O boală post virală. A început de la Covid- luat în râs de unii. Pentru prima dată, a fost diagnosticat în februarie 2022 cu Covid. Eu n-am avut. Eu sunt vaccinată. Pe data de 5 mai, s-au declanșat niște abcese cerebrale. Într-o zi n-a mai putut să se trezească. El stă cu Letiția, cu iubita lui. M-a sunat Letiția, am chemat Salvarea. Am plecat imediat din Colentina. Ei stau Dorobanți. A venit Salvarea, l-a dus la spital. I-au făcut un CT. Asta după ce șase ore am așteptat testele toxicologice.

La CT s-au văzut două formațiuni pe creier. A doua zi, la RMN, s-au văzut mai multe formațiuni. Nu mai avusese niciun alt virus în corp decât cel de la Covid”, a povestit Lorena Balaci.

