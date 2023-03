Raluca Podea și-a pus acid hialuronic în posterior. Cum s-a fotografiat imediat după intervenție

Raluca Podea se mândrește cu un trup de invidiat, dar asta nu o oprește să mai intervină cu mici retușuri în anumite părți ale corpului. Frumoasa blondină a dat de veste în mediul online despre cea mai recentă intervenție: cea de la nivelul posteriorului.

Citește și: Raluca Podea, apariție incendiară într-un costum de baie animal print. În ce ipostază sexy s-a fotografiat pe marginea piscinei

Cum arată Raluca Podea după ce și-a injectat acid hialuronic în posterior

Deși aparițiile sale televizate sunt tot mai rare, Raluca Podea nu uită de prietenii săi din mediul online. Blondina focoasă preferă să își surprindă urmăritorii de pe Instagam, ori de câte ori are ocazia, cu imagini de-a dreptul incendiare, dar și cu ultimele intervenții în materie de fizic.

Adepta schimbărilor, Raluca Podea își dorește să arate impecabil cu fiecare apariție, dar și să se mențină în formă! Așadar, vedeta nu este la prima intervenție de acest fel. Ea a mai experimentat, în trecut, și tehnica BBL, care nu face decât să îți mărească fesele cu propria grăsime. Însă, se pare că intervenția de la acea vreme a fost un pic cam prea dureroasă pentru blondină, potrivit Spynews.

Imediat după intervenție, Raluca Podea s-a fotografiat în două ipostaze. Una, de pe canapea, în care își surprinde posteriorul de sus, observându-se deja forma curbată, abia conturată de intervenție.

A doua ipostază, spre deosebire de prima, a fost mult mai expresivă, Raluca Podea fotografiindu-se din profil, ceea ce a lăsat să se vadă mult mai bine rezultatul final! Iar colanții negri aleși nu au făcut decât să îi complimenteze noua „achiziție”.

Vezi galeria foto de mai jos:

Citește și: Doliu în familia Ralucăi Podea. Tatăl acesteia s-a stins din viață. Ce mesaj emoționant i-a scris ea

Motivul pentru care Raluca Podea a ajuns de urgență la spital

Se pare că Raluca Podea a trecut, de curând, și prin clipe mai puțin fericite, atunci când a fost testată pozitiv cu gripa tip B, potrivit sursei citate mai sus.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, superba blondină a descris simptomele puternice prin care a trecut și au făcut-o să ajungă de urgență pe mâna medicilor:

„Am procurat-o din februarie, am fost pozitivă de gripă tip B, a fost ceva <<horror>>, a fost mai rău decât COVID-ul, dacă mă întrebi pe mine. A început cu durere în gât, m-a durut în gât două zile, m-a durut capul foarte tare, am stat în pat, după care a treia zi am luat ceva de gât, am sunat medicul, mi-a zis să iau antitermice, am luat și a treia zi nu am mai putut să respir, m-am sufocat pur și simplu, copilul meu era în baie, am vrut să mă ridic de pe canapea și nu am mai putut să respir.”

„Deci nu mai puteam să trag aer, a fost ceva cumplit, copilul meu a ieșit repede din baie, pentru că m-am dus peste el, mi-a dat cu palmele pe spate, m-a luat în brațe așa (...) A sunat la ambulanță, a venit foarte repede ambulanța.”

„Încet-încet, încercam, pentru că nu am putut să respir, au fost 30-40 de secunde, au fost cele mai groaznice momente din viața mea, pur și simplu simțeam și vedeam că mor, mă sufoc și nu puteam să fac nimic (...) Mi s-a spus că am făcut un bronhospastm.'', a declarat Raluca Podea, în exclusivitate, la Antena Stars.

Chefii s-au luptat pentru primele amulete din competiție ▶ Vezi episoadele Chefi la cuțite | Sezonul 11 în AntenaPLAY