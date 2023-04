Lourdes Leon, într-o ținută în care a părut mai mult dezbrăcată. Fiica Madonnei a furat priviri cu decupajele transparente

Lourdes Leon este adepta decupajelor și al aparițiilor nonconformiste, la fel ca mama ei! La cea mai recentă apariție publică, cu ocazia lansării colaborării dintre H&M și casa de modă Mugler, tânăra în vârstă de 26 de ani a întors privirile, din nou, cu o ținută care a lăsat-o mai mult descoperită.

Ținuta purtată de Lourdes Leon, la un pas de accident vestimentar

Lourdes Leon a optat pentru o piesă vestimentară care i-a acoperit doar zonele intime și o parte din coapse, ceea ce i-a pus în evidență bustul generos, dar și talia de viespe, potrivit Profimedia.

Pentru a păstra o doză de mister, fiica Madonnei a purtat pe spate o haină neagră de lux, care îi cădea pe umăr, în timp ce a pozat seducător pentru o mare de fotografi, potrivit dailymail.co.uk.

Ținuta a fost completată de o pereche de sandale cu toc, iar părul lung, de aceeași culoare ca piesele vestimentare alese, i-a curs pe spate în șuvițe elegante. În plus, plasa transparentă le-a dat ocazia fanilor să îi admire numeroasele tatuaje de pe corp.

Cu toate acestea, unul dintre tatuaje a atras atenția mai mult. Este vorba despre o urmă de pisică, poziționată foarte aproape de zona intimă.

Lourdes Leon a fost crescută doar de Madonna. Tatăl a lipsit din peisajul familiei

Lourdes este fiica Madonnei și a lui Carlos Leon, un actor cubanez. Cei doi s-au cunoscut în anul 1994, iar, doi ani mai târziu, au devenit părinți.

După trei ani de relație, cuplul, despre care se zvonea că s-a logodit, s-a destrămat. La câțiva ani distanță, celebrul regizor, Guy Ritchie, a devenit tatăl vitreg al brunetei, odată cu căsătoria din anul 2000.

După ce artista s-a despărțit și de Guy, ea a decis să adopte frații mai mici ai lui Lourdes, respectiv, Mercy James, Estere Ciccone și Stella Ciccone.

Madonna s-a dedicat educației fiicei sale, care îi seamănă foarte mult. Ba mai mult, cele două și lucrează împreună.

Tânăra a mărturisit, într-un interviu pentru „Interview Magazine”, că a crescut cu un set de reguli stricte, inclusiv cu faptul că nu avea voie să se uite la televizor:

„Lista cu lucrurile pe care nu aveam voie să le fac nu se sfârșeau niciodată.", a spus Lourdes Leon./„Evident, am fost un copil privilegiat. Nimeni nu poate nega asta, dar cred că mama mea i-a văzut pe copiii altor oameni faimoși și și-a spus că ai ei nu vor crește niciodată la fel. Cred că părinții care plătesc copiilor pentru lucruri au impresia că aruncă asupra lor niște pârghii, că îi pot ține sub papuc. Mama ducea controlul la extrem, mi-a controlat toată viața.", a mai adăugat modelul, în urmă cu un an.

