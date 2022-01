Lucian Viziru a fost internat de urgență la spital. Ce a pățit actorul și cum s-a filmat în salon: „Nu am putut să cobor din pat”

Lucian Viziru a publicat pe YouTube un vlog intitulat „Suspect de Infarct! De 4 zile stau în spital”. Actorul s-a filmat dintr-un salon de spital, povestindu-le fanilor că a avut parte de câteva zile dificile. Lucian Viziru a povestit că a apelat la numărul de urgență după ce a simțit dureri cumplite.

Lucian Viziru a ajuns la Terapie Intensivă, unde a fost monitorizat, după ce a fost suspectat de infarct. Artistul a povestit că a avut parte de câteva zile în care nu s-a putut ridica din pat.

Lucian Viziru a mărturisit că noaptea dintre ani și-a petrecut-o internat la spital și că a fost suspetat de infarct. Actorul și-e descris durerile pe care le-a simțit.

Lucian Viziru a fost suspect de infarct. Ce a povestit acotul din salonul de spital

„Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos. Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative.

A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă, unde eram monitorizat în permanență înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Nu știu ce se va întâmpla. Sper să reușesc să plec mâine acasă. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, a povestit Lucian Viziru pe Internet.

Când a realizat vlog-ul, Lucian Viziru a specificat că a început să se simtă mai bine.

„Acum totul e cât de cât bine. În afară de asta (n.r. branula), cred că am fost înțepat de 40 de ori. Am primit astăzi o supă, fără sare, fără piper. Nu m-am simțit foarte bine în ultimele zile. Am avut fie atacuri de panică, palpitații am avut”, le-a povestit Lucian Viziru fanilor.

Lucian Viziru s-a întors de curând din Germania

Lucian Viziru are 45 de ani și a locuit mai mulți ani în Germania, alături de soția și fiul lui. În Germania Lucian Viziru a lucrat ca antrenor de tenis. De curând, actorul s-a întors în România, alături de familie. Cel care l-a ajutat la mutat a fost nimeni altul deât fratele său, Augustin Viziru. La întoarcerea în România, Lucian Viziru și-a văzut pentru prima dată față în față nepoțica, pe Maria, fiica actorului Augustin Viziru.

Lucian Viziru a făcut senzație ca membru al trupei Gaz pe foc și ca actor în seriale precum „Lacrimi de iubire”, sau „Inimă de țigan”.

