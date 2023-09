Luis Gabriel și Haziran au trecut prin clipe pline de emoții, iar asta pentru că băiețelul lor a avut prima sa zi de creșă. Iată cum a decurs totul!

Micuțul Joseph a fost bine pregătit și echipat de către părinți, pentru a nu-i lipsi nimic în cel mai important pas din viața sa. Ambii artiști au fost nespus de bucuroși, dar și emoționați că fiul lor deja a crescut mare.

Luis Gabriel și Haziran și-au dus băiețelul în prima lui zi de creșă. Cum a decurs totul pentru părinți, dar și pentru cel mic

Soția manelistului Luis Gabriel a publicat în mediul online mai multe imagini în timp ce artistul se ocupa de fiul lor pentru prima lui zi de creșă. Ea le-a transmis fanilor un mesaj în cea mai importantă zi.

„Cele mai emoționante poze din ultima vreme .. Băiețelul nostru a crescut repede și frumos, precum o floare și acum merge la creșă. 🥹❤️ Va veni momentul când ne vom uita la aceste poze, peste ani și ani cu nostalgie, mândri de ce am crescut și de alegerile făcute. Părinții tăi te iubesc enorm, Josi! ❤️ Darul nostru cel mai de preț de la Dumnezeu.", a fost mesajul transmis de Haziran, pe pagina ei de Instagram.

Acum ceva timp, pe Tiktok, Haziran, soția lui Luis Gabriel, a discutat despre un subiect sensibil. Micuțul Joseph s-a născut cu o problemă estetică.

”O să explic ce se întâmplă cu ochișorul băiețelului nostru pentru că primesc mii de întrebări zilnic. Nu exagerez, mii de întrebări. (...) Unii dintre voi ați început să lăsați și comentarii foarte acide, în care ne certați că nu ne ocupăm de problema copilului, că suntem niște părinți delăsători, ceea ce mi se pare foarte foarte exagerat.

Joseph are Ptoză Palpebrală la ochișorul drept, pielea este puțin mai lăsată decât la celălalt, ceea ce îl face să aibă ochișorul puțin mai închis. Această problemă se poate rezolva printr-o operație de blefaroplastie. Este o intervenție foarte simplă, însă este recomandată după un an jumătate de unii medici sau după vârsta de 3 ani de alții. Noi am ales să îi facem această intervenție la un an și jumătate.

M-am simțit vinovată față de copilul meu și prost că a trebuit să-i schimb înfățisarea în poze ca să vă mulțumesc pe voi și să nu fiu acuzată că sunt o mamă rea și o mamă care nu își dă interesul de copilul ei. E foarte foarte urât ce faceți. Eu sunt recunoscătoare că am un copil sănătos, este un copil extraordinar de cuminte și de bun. De acum încolo nu o să mai fac această greșeală, să-mi schimb felul în care arată copilul meu în poze doar pentru voi, pentru niște oameni străini”, a zis Haziran cu lacrimi în ochi.