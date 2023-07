Problema cu care s-a născut fiul lui Luis Gabriel. Bebelușul adorabil va fi operat curând: ”Am umblat pe la toți medicii posibili”

Haziran, soția lui Luis Gabriel, a răbufnit și a explicat motivul pentru care băiețelulul lor nu poate deschide în totalitate ochișorul drept. Cu lacrimi în ochi, ea a subliniat cât de mult o afectează comentariile și întrebările pe această temă.

Pe Tiktok, Haziran, soția lui Luis Gabriel, a discutat despre un subiect sensibil. Micuțul Joseph s-a născut cu o problemă estetică.

”O să explic ce se întâmplă cu ochișorul băiețelului nostru pentru că primesc mii de întrebări zilnic. Nu exagerez, mii de întrebări. (...) Unii dintre voi ați început să lăsați și comentarii foarte acide, în care ne certați că nu ne ocupăm de problema copilului, că suntem niște părinți delăsători, ceea ce mi se pare foarte foarte exagerat.”, a început Haziran explicațiile.

Problema estetică cu care s-a născut fiul lui Luis Gabriel. Bebelușul adorabil va fi operat curând

”Joseph are Ptoză Palpebrală la ochișorul drept, pielea este puțin mai lăsată decât la celălalt, ceea ce îl face să aibă ochișorul puțin mai închis. Această problemă se poate rezolva printr-o operație de blefaroplastie. Este o intervenție foarte simplă, însă este recomandată după un an jumătate de unii medici sau după vârsta de 3 ani de alții. Noi am ales să îi facem această intervenție la un an și jumătate”, a mai adăugat Haziran.

Soția lui Luis Gabriel spune că întrebările insistente ale oamenilor și faptul că simțea că se râde pe seama copilului său au făcut-o să editeze postările cu Joseph sau să evite să îl posteze.

”M-am simțit vinovată față de copilul meu și prost că a trebuit să-i schimb înfățisarea în poze ca să vă mulțumesc pe voi și să nu fiu acuzată că sunt o mamă rea și o mamă care nu își dă interesul de copilul ei. E foarte foarte urât ce faceți. Eu sunt recunoscătoare că am un copil sănătos, este un copil extraordinar de cuminte și de bun. De acum încolo nu o să mai fac această greșeală, să-mi schimb felul în care arată copilul meu în poze doar pentru voi, pentru niște oameni străini”, a zis Haziran cu lacrimi în ochi.

Ea a precizat că a ales să îl opereze pe Joseph la vârsta de un an și jumătate pentru a îl proteja de răutatea celor din jur.

”Am umblat de când s-a născut Joseph pe la toate clinicile și la toți medicii posibili ca să cerem păreri în speranța că problema aceasta se va remedia, sau poate va trece de la sine. Am stat internați pentru investigații și analize, ne gândeam că va avea probleme cu vederea, a luat foarte multe tratamente diferite fiindcă primea tot felul de diagnostice greșite, iar până la urmă pe la vârsta de 5 luni am aflat de această Ptoză Palpebrală, pentru că nu, nu are nici stabism, nici conjunctivită, nici miopie sau ce ați mai presupus voi.

Am fost foarte implicați încă din primele lui zile de viață și consider că nu merităm să fim puși la zid pe tema asta fiindcă doar noi știm cât am unblat și cât ne-am consumat din acest motiv! Nu are rost să mai caracterizez oamenii care au lăsat comentarii răutăcioase și s-au amuzat pe seama lui pentru noi suntem niște oameni cu credință și frica de Dumnezeu și știm că doar El are grijă de toți și toate! Sper că acum puteți dormi noapte liniștiți că știți ce are băiețelul nostru la ochișor!!! Este ultima oară când mai expun detalii personale din viața noastră.”, a scris Haziran pe Tiktok, în descrierea clipului.

