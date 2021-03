MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, s-a recăsătorit. Cine e Dan Jewett, bărbatul care l-a înlocuit pe cel mai bogat om

După divorț, MacKenzie a primit un sfert din acțiunile Amazon ale lui bezos, ceea ce a făcut-o una dintre cele mai bogate persoane din lume. Miliardara a donat deja o sumă considerabilă din averea sa și are de gând să continue. Doar în luna decembrie a anului trecut, MacKenzie a donat 4.2 miliarde de dolari către 384 de organizații.

MacKenzie Scott, a philanthropist, author, and the former wife of Amazon boss Jeff Bezos, has married a Seattle science teacher, Dan Jewett. pic.twitter.com/RL3f0nw86o — NewsBytes (@NewsBytesApp) March 8, 2021

Potrivit unei declarații de pe site-ul Giving Pledge, Scott susține că planurile ei de caritate nu s-au schimbat.

”Eu abordez filantropia cu grijă și voi face acest lucru în continuare. Ve necesita timp și efort și grijă. Dar nu voi aștepta. Voi continuă până când seiful va fi gol.”

La aflarea veștii mariajului, Jeff Bezos a transmis un mesaj despre noul cuplu, potrivit CNN: ”Dan e un tip grozav, sunt fericit și încântat pentru ei amândoi.”

Citește și: Ioan Gruffudd și-a anunțat soția că o părăsește după 13 ani de mariaj. Reacția lui Alice Evans a emoționat o lume întreagă

Se pare că Jewett, noul partener al fostei soții a lui Jeff Bezos, MacKenzie Scott, vrea să urmeze misiunea soției sale și are de gând să doneze o parte considerabilă din averea sa, potrivit unui mesaj de pe site-ul Giving Pledge: ”Am fost profesor o mare parte din viață și un student recunoscător al bunăvoinței celor din jurul meu. Acest lucru a însemnat că am încercat din răsputeri să le urmez exemplul prin donarea resurselor de orice fel - timp, energie, lucruri - atunci când am avut ce să dau.”