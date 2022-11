Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, mesaj emoționant despre experiența Chefi la cuțite, unde a participat alături de artist

Înainte de marea tragedie, Nosfe și soția lui, Mădălina Crețan, au acceptat provocarea „Chefi la cuțite”, proiectul numărându-se și printre ultimele apariții TV ale rapperului. Fanii artistului l-au putut vedea pe micile ecrane la scurt timp de la decesul său, emisiunea fiind difuzată abia ulterior.

Nosfe și Mădălina au fost eliminați din show înainte de semifinală, iar edițiile în care regretatul cântăreț a apărut i-au fost dedicate, în mod simbolic.

Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, mesaj emoționant despre experiența „Chefi la cuțite”

Cum show-ul culinar se apropie de final, recent, pe rețelele de socializare, Mădălina Crețan a dezvăluit ce a însemnat întreaga experiență „Chefi la cuțite” pentru ea și partenerul ei, care din păcate nu mai este printre noi.

Mădălina Crețan a vorbit cu emoție despre participarea la show-ul culinar al Antenei 1, mărturisind că între ea și ceilalți concurenți s-au creat legături strânse.

„Dragii mei, mă copleșesc și mă ridică atât de mult mesajele și cuvintele voastre de admirație, de susținere, de laudă! Nu am reușit să împărtășesc cu voi prea multe din această experiență, deși mi-am dorit-o atât de mult și mi-a adus atât de multă bucurie.

Nu credeam că voi reuși să ajung atât de departe, deși îmi doream asta după fiecare probă individuală, în același timp am zis și am știut mereu că fiecare omuleț de acolo este capabil și merită din punct de vedere culinar și nu numai să ajungă în semifinală!”, a scris fosta concurentă de la „Chefi la cuțite.”

„Nu știu cum s-au văzut toate lucrurile din fața televizorului, în schimb pot să vă spun cum le-am vazut eu acolo și cum le vad și acum! Mă consider norocoasă că am făcut parte din acest sezon, cu acești oameni! Așa cum am mai spus, această competiție mi-a adus niște frați și niște surori care îmi sunt alături sufletește și nu numai în această perioadă!”, a mai transmis ea.

Motivul pentru care soția lui Nosfe a plâns la eliminarea de la „Chefi la cuțite”

Mădălina Crețan a mai transmis, în mesajul său, și care a fost motivul pentru care a plâns în momentul în care a fost eliminată de la „Chefi la cuțite”. Aceasta a mărturisit că nu a fost dezamăgită de eliminarea în sine, ci de faptul că s-a terminat o altă etapă frumoasă a vieții sale. La final, Mădălina i-a onorat amintirea și regretatului ei soț, lucru care i-a emoționat pe admiratorii lor.

„Am plâns la această eliminare nu pentru că nu am ajuns în semifinală, am plâns pentru că s-a terminat o etapă din viața mea care a devenit fundamentală în drumul meu ca OM în această călătorie, prin această lume!

Iar blândețea și fairplay-ul pe care l-ați văzut la mine se datorează multor oameni de la care am ales să învăț! De la părinții mei, de la profesori, de la prieteni, de la familia mea extinsă, dar foarte foarte mult de la copilul și soțul meu!”, a scris Mădălina Crețan în mediul online.

