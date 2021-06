Mădălina Ghenea neagă zvonurile despre noul iubit. Ce spune vedeta despre bărbatul misterios

Mădălina Ghenea a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a explicat care este de fapt relația dintre ea și Andrea Castagnola.

Potrivit inofrmațiilor apărute în presa internațională, dar și cea autohtonă, Mădălina Ghenea și-ar fi făcut un nou iubit și a fost surprinsă pe plajă alături de el. Cu toate acestea, cei doi ar fi doar prieteni foarte buni.

Mădălina Ghenea neagă zvonurile relației cu Andrea Catagnola

Mădălina Ghenea a negat complet zvonurile potrivit cărora ea și Andrea Castagnola ar forma un cuplu. Cei doi s-ar cunoaște de mulți ani, iar relația lor este pur platonică. Deși internauții i-ar fi văzut pe cei doi potriviți unul pentru celălalt, aceștia nu sunt decât foarte buni prieteni și se cunosc de mai mulți ani.

Celebra actriță a scris un mesaj pe rețelele de socializare, unde a explicat care este cu adevărat natura relației dintre ei, iar răspunsul a fost unul la care nu se așteptau prea mulți, dat fiind faptul că paparazzi i-a surprins destul de apropiați pe plajă.

Mesajul a fost atașat unor fotografii publicate de ea pe rețelele de socializare, iar postarea a strâns peste 20 de mii de aprecieri din partea prietenilor virtuali ai ei. Iată ce a scris ea:

„The news this week giving me a headache. Dragi jurnaliști, in fiecare an scrieți ca amicul meu Andrea este noul meu iubit. Ne cunoaștem de câțiva ani și am fost de foarte multe ori fotografiați împreuna, chiar am postat pe Instagram sute de poze și video-uri împreuna, tocmai pentru ca nu avem nimic de ascuns. Îmi pare rău sa va dezamăgesc a cincea oară in doar câteva săptămâni dar eu și Andrea Castagnola nu formam un cuplu, mă amuza foarte tare ca in fiecare an, de câțiva ani este tot ‘noul iubit’ când de fapt este doar ‘vechiul’ meu amic”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Mădălina Ghenea și Andrea Castagnola nu formează un cuplu

Iată că Mădălina Ghenea și Andrea nu formează un cuplu, cei doi fiind doar foarte buni prieteni. Deși s-a scris foarte mult despre ei în ultima vreme, iar presa i-a „combinat”, aceștia se cunosc de multă vreme și se consideră doar foarte buni prieteni.

De curând, Mădălina Ghenea și-a invitat fanii să-i adreseze întrebări pe Instagram, iar mulți dintre ei și-au dorit să știe dacă aceasta este sau nu implicată într-o relație. Fără să stea pe gânduri, actrița care joacă în ”House of Gucci” le-a răspuns: ”Sunt singură de un an de zile. Mă ocup de fiica mea și mi-e foarte bine așa”, a mărturisit ea.

Mădălina Ghenea s-a iubit cu Gerard Butler

Mădălina Ghenea a fost într-o relatie cu Gerard Butler în anul 2012. Americanul a pus ochii pe faimoasa româncă în mai 2012, după ce Mădălina și Leonardo DiCaprio s-au despărțit. Relația lor a durat aproximativ un an, iar motivele despărțirii lor nu au fost clare.

Totuși, zvonurile susțin că Gerard Butler și-ar fi dorit să încheie socotelile cu superba actriță pe motiv că nu intenționează să se așeze la casa lui, conform irishcentral.com.