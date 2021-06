Mădălina Ghenea, surprinsă de paprazzi internaționali alături de noul său iubit. Modelul a făcut spectacol pe iaht

Mădălina Ghenea, una dintre cele mai frumoase femei din România, care a făcut carieră la Hollywood, a arătat tuturor ce face pentru a avea o siluetă perfectă.

Actrița face senzație în public cu aparițiile sale incendiare și cu trupul de invidiat pentru care muncește din greu. De curând, aceasta a fost surprinsă în ipostaze incendiare alături de de nouă ăsu partener de viață. Românca și-a etalat formele voluptoase pe un iaht unde se afla doar ea și iubitul său. Paparazzi din străinătate au surprins-o din toate unghiurile, la fel și pe iubitul său.

Aceasta are o siluetă de vispe și dimensiuni perfecte pe care iubitul le admiră cu mândrie. În ceea ce privește înălțimea, Mădălina Ghenea are 1,79 de metri în înălțime și are o greutate de 54-55 de kilograme.

Mădălina Ghenea, născută în Slatina, este o actriță româncă, care și-a început cariera ca fotomodel încă de la o vârstă fragedă. De mică a fost în lumina reflectoarelor, participând la celebra emisiune tv „Tip Top Minitop”. Timp de 7 ani, Mădălina a luat lecții de balet, dar și de pian.

Cariera sa în domeniul modei a început la numai 15 ani, când a prezentat pentru celebrul creator Gattinoni. A participat la prezentări de modă în toată lumea, România, Italia, Germania, Japonia, Austria, Africa de Sud, Franța sau Spania. Prin urmare, Mădălina se declară „cetățean al lumii, cu viața într-o valiză”.

Viața amoroasă a Mădălinei Ghenea. Românca s-a iubit cu Gerard Butler

Mădălina Ghenea a fost într-o relatie cu Gerard Butler în anul 2012. Americanul a pus ochii pe faimoasa româncă în mai 2012, după ce Mădălina și Leonardo DiCaprio s-au despărțit. Relația lor a durat aproximativ un an, iar motivele despărțirii lor nu au fost clare.

Totuși, zvonurile susțin că Gerard Butler și-ar fi dorit să încheie socotelile cu superba actriță pe motiv că nu intenționează să se așeze la casa lui, conform irishcentral.com.

Aceeași sursă informează că Mădălina Ghenea avea în plan să aibă copii cu Gerard Butler, cel pe care îl considera prima sa dragoste.

De-a lungul timpului, frumoasa româncă a ținut primele pagini ale tabloidelor cu nume importante din showbiz, bărbați care au fost vrăjiți de frumusețea sa incontestabilă. Românca s-a stabilit de ceva timp în Italia, după ce s-a despărțit de afaceristul român, Matei Stratan, alături de care are o fetiță.

Mădălina Ghenea, în același film cu Al Pacino în "House of Gucci" Deși Mădălina Ghenea și-a început cariera ca model, ea a început să primească ulterior numeroase roluri în filme și seriale. Este, în prezent, în distribuția filmului biografic House of Gucci și joacă alături de cele mai mari nume de la Hollywood, precum Al Pacino, dar și alături de cântăreața Lady Gaga.

House of Gucci prezintă complotul pus la cale de Patrizia Reggiani pentru a-l asasina pe Maurizio Gucci, nepotul celui care a creat celebra marcă italiană de modă, şi condamnarea acesteia în instanţă.