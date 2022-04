Mădălina Ghenea, surprinsă purtând doar o eșarfă transparentă, care îi evidențiază formele. Imaginea care nu lasă loc de secrete

Mădălina Ghenea este, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase românce. Fiind o actriță internațională, Mădălina Ghenea are fani din toată lumea. Recent, urmăritorii săi de pe Instagram au avut parte de o surpriză. Vedeta s-a lăsat fotografiată purtând doar o eșarfă tranparentă, care îi lasă formele la vedere.

Fanii au putut observa că frumoasa Mădălina Ghenea nu poartă nimic pe sub eșarfa fină. Atitudinea sexy a actriței completează perfect tabloul de vis.

Cum au reacționat fanii când au văzut imaginea publicată de Mădălina Ghenea

„Cum poți să fii așa perfectă?”, „Minunată”, „Frumoasă ca o zeiță”, „Perfecțiune”, sunt câteva dintre comentariile scrise de fani în dreputl fotografiei.

Imaginea publicată de Mădălina Ghenea este realizată în Malta.

Mădălina Ghenea a plecat la 14 ani în Italia

Mădălina Ghenea a plecat în Italia de la vârsta de 14 ani, pentru a îmbrățișa o carieră de model. Deși era un copil plecat departe de casă, Mădălina a fost ambițioasă și a știut că va reuși în carieră.

„Pe de o parte, este emoția puternică pe care o generează o schimbare totală a mediului. La vârsta aceea, nu știi foarte clar ce urmează să se întâmple. Nu există strategii pe termen lung. Am făcut balet, am luat lecții de pian, pictură, canto. Toate astea aveau să-mi folosească mai târziu în viață, dar la 14 ani nu știam exact ce vreau și ce urmează să se întâmple. Cu toate acestea, simțeam că mutarea în Italia reprezenta o schimbare majoră pe care mi-o doream. Prima dată, chiar am avut momente în care m-am gândit să renunț, dar aveam convingerea fermă că pot să reușesc. Tot timpul aveam o plasă de siguranță. Mi-a plăcut cartea și oricând aș fi putut să schimb macazul și să revin la o viață normală”, povestea Mădălina într-un interviu acordat revistei VIVA în anul 2018.

Frumoasa Mădălina este mereu în preajma micuței sale Charlotte, iar din când în când le arată fanilor imagini cu fetița.

„Înainte să o am pe Charlotte, nu cunoșteam iubirea, cunoșteam îndrăgosteala, nu cunoșteam sacrificiul”, spunea Mădălina Ghenea în anul 2018, pentru sursa citată anterior.

La începutul anului 2022 Mădălina Ghenea și-a îngrijorat fanii anunțând că a avut probleme medicale care au necesitat îngrijiri de specialitate. Din fericire, actrița se simte bine în prezent. Printre proiectele recente ale Mădălinei Ghenea s-a numărat filmul House of Gucci.

