Malala Yousafzai s-a căsătorit la 24 de ani. Cum a arătat în ziua nunții cea mai tânără laureată a Premiului Nobel pentru Pace

Malala Yousafzai, activistă pentru dreptul la educație al fetelor, absolventă a Universității Oxford și cea mai tânără laureată a Premiului Nobel pentru Pace din istorie s-a căsătorit cu un om de afaceri pakistanez. Malala și-a anunțat „Nikkah” (contractul de căsătorie) cu Asser Malik.

Deşi nu reprezintă un certificat legal, ceremonia „nikkah” reprezintă prima etapă în căsătoria islamică, potrivit news.ro. Malala nu a precizat și dacă o ceremonie civilă a avut loc.

„Astăzi este o zi prețioasă în viața mea. Eu și Asser ne-am căsătorit și vom fi parteneri pe viață. Am avut o mică ceremonie Nikkah acasă, în Birmingham, cu familiile noastre. Trimiteți-ne rugăciunile voastre. Suntem încântați să mergem împreună în călătoria care ne așteaptă”, a scris tânăra pakistaneză.

Peste 462 de mii de fani au apreciat fotografia în care apare ținându-și proaspătul soț de mână.

De asemenea, pe Twitter apar și imagini cu părinții ei, Ziauddin Yousafzai și Tor Pekai.

