Mama adoptivă a designerului Stephan Pelger a venit tocmai din Germania pentru a-și comemora fiul adoptiv. Cum a fost surprinsă

Stephan Pelger a fost incinerat, joi, 15 iunie, la dorința mamei sale adoptive. Femeia a venit din Germania special pentru slujba de comemorare care a avut loc la Capela Luterană din București.

Stephan Pelger a fost găsit fără suflare în atteloerul său din București după o lungă luptă cu depresie. Se pare că probelemele financiare și anxietatea și-au pus o mare amprentă în viașa designerului care nu a mai putut răbda și a decis să-și curme viața.

La dorința mamei sale adoptive, designerul Stephan Pelger a fost incinerat iar cenușa din trupul li a fost luată de mama lui într-o cutie. La slujba de comemorare au luat parte doar familia și prietenii apropiați, printre care Andreea Raicu, Rita Mureșan, Oana Roman, Tania Budi, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, scrie Click! Cremonia de comemorare a fost organizată de Ileana Badiu, o bună prietenă a designerului.

Mama adoptivă a designerului Stephan Pelger este grav bolnavă și a ajuns la capelă ținându-se de un cadru. Cu lacrimi în ochi, femeia le-a oferit jurnaliștilor prezenți câteva declarații.

„Încă mă simt bine dar o să mai dureze, căci încă nu am realizat ca Stephan, care este fiul nostru înfiat, nu mai este pe această lume! Noi l-am văzut în căminul acela în care stătea și o săptămână mai târziu l-am avut în casă! Gândiți-vă că asta se întâmpla în Germania. Păi, o săptămână durează o infiere?! Aici durează doi ani!”, au fost cuvintele mamei lui Stephan Pelger, adresate jurnaliștilor la comemorare.

Mama adoptivă a lui Stephan Pelger și-a luat cenușa fiului adoptiv într- cutie alabastră și a spus că o va îngropa în Germania lângă tatăl lui.

Stephan Pelger avea doar cuvinte de laudă la adresa mamei sale adoptive. El spunea că a simțit mereu că a tras lozul câștigător și nici nu a mai vrut să se intereseze de părinții lui naturali. Fiind adoptat încă de la un an, el a considerat-o mereu „mamă” pe cea care l-a crescut.

„Sunt înfiat de la un an. Nu pot să zic că țin minte foarte multe, dar cred că am tras loz în plic din punctul acesta de vedere, pentru că am ajuns într-o familie care este nu frumoasă, este absolut armonioasă, iubitoare! Educația pe care am primit-o, posibilitățile pe care mi le-au oferit… nu cred că aș fi nimerit mai bine în niciun loc pe această lume. Nu mi-am căutat părinții biologici niciodată. N-am vrut să știu nimic. Ea este mama mea, el este tatăl meu! Nu există altceva”, spunea Stephan.

