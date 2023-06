Ultima apariție televizată a lui Stephan Pelger. Confesiunile lui au luat pe toată lumea prin surprindere

Stephan Pelger a murit la vârsta de 44 de ani în propria locuință. Autoritățiile au fost alertate de un vecin, care l-a găsit pe celebru designer fără suflare. Vestea morții lui a luat pe toată lumea prin surprindere.

În urmă cu câteva luni, Stephan Pelger mărturisea că se confruntă cu o perioadă grea din viața lui. Acesta suferea de depresie și insomnie cronică. Mai mult, regretatul designer a vorbit și despre viciile care l-au adus în situația asta.

La scurt timp de la moartea lui au apărut o mulțime de materiale cu el în mediul online. Stephan Pelger a avut ultimele apariții televizate de la Antena 1 în ianuarie și februarie, când a discutat fără reținere de problemele pe care le întâmpină.

Ce confesiuni a făcut Stephan Pelger în ultima apariție televizată de la Antena 1

Pe data de 17 ianuarie 2023, celebrul designer a fost prezent în platoul Showbiz Report de la Antena Stars, unde și-a „deschis” sufletul în fața prezentatorilor. Pentru că nu mai apăruse de foarte mult timp pe micile ecrane, Andrei Ștefănescu a decis să îi pună câteva întrebări despre viața personală.

Așadar, Stephan Pelger a făcut confesiuni emoționante despre ultima perioadă din viața lui. Vizibil afectat și tulburat, acesta a vorbit despre teama cu care a intrat în anul 2023. De altfel, designerul a confirmat că a fost dependent de medicamente, iar atunci găsise puterea să apeleze la ajutorul medicilor.

„Un an răvășitor. Se întâmplă multe lucruri, fie frică de anul 2023. Totul se duce în jos în lumea asta, în momentul de față. Am trecut cu toții printr-o perioadă grea și unii au reușit să treacă mai ușor peste ea, iar alții mai puțin. La mine a fost o dependență de medicamente pe care am început-o după accidentul din Franța. Am luat antidepresive sau altele ca să pot să dorm sau să nu mai am acele vise urâte.

Mă las pe mâna medicilor. Am mai făcut un detox de genul în 2014, care a avut rezultate foarte bune. Nu vreau să mă reinventez și nu vreau să renunț la micile plăceri. Au devenit o dependență aceste vicii încât atacurile de panică, insomniile... Începi cu puține medicamente, apoi iei mai multe și duce la dependență”, a mărturisit la Antena Stars.

Într-un alt interviu televizată pentru Xtra Night Show, Stephan Pelger a vorbit deschis despre problemele sale: „Pastilele sunt foarte toxice și de multe ori îmi pierd controlul din cauza lor. Sufăr de depresie de la 10 ani. Depresie este o boală despre care noi nu vorbim. (...) E un subiect tabu. Nimeni nu vorbește de depresie, nimeni nu vorbește de tristețe, de singurătate.”

În plus, celebrul designer a discutat și despre situația în care a fost regretatul Răzvan Ciobanu.

