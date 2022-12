Mama lui Leo de la Strehaia anunță în lacrimi că fiul are probleme grave de sănătate: ”Rugați-vă la Dumnezeu pentru copilul meu”

În clipul de pe Youtube, doi apropiați ai lui Leo de la Strehaia povestesc momentele grele trăite de familia bărbatului.

”Toți am decis să intru să vă explicăm și vouă... suntem foarte supărați, este problemă de șeful nostru, e într-o situație foarte gravă. Singura șansă pe care o avem, prieteni, să-l pună Dumnezeu pe picioare, așa cum a fost. Să ne rugăm cu toți, cei care ne iubiți și l-ați iubit întotdeauna și v-au plăcut toate vlogurile lui și toate emisiunile lui. Să ne rugăm pentru ei, prieteni”, a zis unul dintre apropiații lui Leo de la Strehaia.

Acesta a declarat că Leo de la Strehaia a făcut infarct și că bărbatul avea deja probleme grave cu inima. ”Singura șansă e Dumnezeu”, a mai punctat el.

Mama lui Leo de la Strehaia anunță în lacrimi că fiul are probleme grave de sănătate

Mai târziu, li s-a alăturat Patroana, mama lui Leo de la Strehaia. Aceasta a anunțat că fiul său este conștient, vorbește, dar trebuie să fie operat.

”Nu v-am ținut la curent că sunt amărâtă, vai de capul meu, prieteni. Am zis să vă țin la curent, să vă rugați pentru copilul meu, e bolnav grav. Nu am vrut să mai spun, să audă lumea, prieteni, am zis să o țin și eu mai așa. A ieșit un cheag de la inimă, i s-a băgat la creier acolo, ăl mic. Un cheag de la inimă s-a dus la creier. Au zis doctorii că doar cu operație scapă. Acum rugați-vă la Dumnezeu pentru copilul meu. (...) El are boale multe și îmi e frică, prieteni.”, a afirmat și mama lui Leo de la Strehaia, Patroana.

Femeia a mai spus că nu au acces în salon lui Leo de la Strehaia, care este păzit de polițiști.

Leo de la Strehaia e în închisoare din septembrie 2021

În septembrie 2021, Leo de la Strehaia a fost reținut după ce judecătorii l-au condamnat la doi ani și jumătate.

După ce a primit condamnarea, Leo de la Strehaia a comentat subiectul într-un filmuleț, pe care l-a urcat pe Youtube. El susține că este nevinovat și că nu s-a putut prezenta în fața judecătorului pentru că a avut COVID-19.

„Eu şi Patroana, e o situaţie foarte grea pentru noi. Suntem şi în izolare de COVID şi am fost judecaţi fără să putem să mergem la judecată. Doamna judecătoare a trecut peste COVID.

Am fost judecaţi cu japca, nu s-a ţinut cont de COVID, nu s-a ţinut cont de nimic. Eu eram bolnav de COVID, eram în pat, am leşinat şi doamna judecătoare ne suna pe telefon şi voia să dăm declaraţii.

Eu n-am dat nicio declaraţie în acest proces, pentru că doamna judecătoare nu a vrut să vin în sală să am ultimul cuvânt în acest dosar”, a spus Leo de la Strehaia într-o filmare publicată pe contul său de Youtube.

