Margot Robbie a apelat la o schimbare de look. Cum arată acum blonda sexy din "The Wolf of Wall Street"

La cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar, Margot Robbie a fost una dintre cele mai îmbrăcate vedete, fiind lăudată pentru stilul ei aparte de către critici.

Actrița a fost fotografiată pe covorul roșu în Los Angeles purtând o rochie lungă, tip sirenă, cu bretele și un impreimeu gri metalizat. Frumoasa actriță de origine australiană, în vârstă de 30 de ani, a făcut furori cu look-ul ei, alegând o coafură simplă, dar de efect.

Margot poartă acum breton, iar părul l-a avut aranjat într-o coadă lejeră, lăsându-și părul lung pe spate. Rochia Chanel i-a venit ca turnată, punându-i în evidență formele.

Actrița care a făcut furori în The Suicide Squad și The Wolf of Wall Street, a asortat la această rochie spectaculoasă un clutch negru. Margot a fost prezentă la decernarea Premiilor Oscar 2021 pentru că face parte din distribuția filmului Promising Young Women.

În ce condiții a decurs decernarea Premiilor Oscar 2021

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, lista VIP de la Premiile Oscar s-a limitat la 170 de persoane, în loc de 3000 de participanți, cum era în mod normal. Decernarea premiilor din acest an a fost mai mult ca un film, fiind produs de Steven Soderbergh.

Celebritățile au putut să își dea jos măștile de protecție doar în fața camerelor, pe covorul roșu, după care au fost nevoite să le poarte din nou și să păstreze distanța socială de restul participanților.

Chiar dacă anul acesta cinematografele au fost mai mult închise și filmele noi nu și-au făcut debutul pe marile ecrane, ci pe canale de streaming, au fost câteva titluri care au atras atenția criticilor, primind premiul cel mare.

Începutul carierei lui Margot Robbie

Margot și-a început cariera în țara natală, Australia, cu proiecte precum serialul Neighbours. Ea a devenit cunoscută în întreaga lume după rolul din filmul The Wolf of Wall Street, regizat de Martin Scorsese, după care au urmat alte pelicule prestigioase, printre care se numără The Big Short, I, Tonya și Once Upon a Time in Hollywood.

Margot a apărut și în The Legend of Tarzan (2016), Birds of Prey (2020), The Suicide Squad (2021), printre altele.

Deși Margot era deja o actriță cunoscută atunci când au început filmările pentru Once Upon A Time In Hollywood, în care au jucat Brad Pitt și Leonardo DiCaprio, regizați de Quentin Tarantino, ea a obținut rolul lui Sharon Tate printr-un mod neobișnuit - i-a scris o scrisoare regizorului.

„I-am scris:„ Ador filmele tale și mi-ar plăcea să lucrez cu tine'', a declarat actrița. Se pare că Tarantino deja fusese sfătuit să o considere pe Margot Robbie pentru rolul lui Sharon Tate, așa că a invitat-o la o probă după primirea scrisorii, ce i-a asigurat rolul actriței.