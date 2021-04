Premiile Oscar 2021. Cea mai bună ținută vs. cea mai slabă ținută de la decernarea premiilor

Oscarurile sunt întotdeauna unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Având în vedere că principalele ceremonii desfățșurate până în prezent au avut loc în format virtual, Gala Oscar de la Los Angeles, cu prezenţă fizică, a fost ocazia pentru staruri să etaleze costume şi rochii, bijuterii şi coafuri.

Duminică seară a avut loc decernarea Premiilor Oscar din 2021, acolo unde, pe covorul roșu, au pășit zeci de celebrități în ținute extrem de sofisticate. Gala s-a desfășurat diferit față de cum se obișnuia și asta pentru că pandemia de Covid-19 a impus reguli: fără mulțime, distanțare socială, mai puține camere de filmare, însă au putut sta fără măști!

O fostă gară din Los Angeles, monument istoric, a fost clădirea lângă care s-a întins covorul roşu pentru cineaştii din toată lumea.

Citește și: Premiile Oscar 2021. Lista completă a câștigătorilor din acest an

Emoţiile au fost mari pentru România, care a urmărit cu sufletul la gură ce se întâmplă cu producţia autohtonă „Colectiv”, nominalizată la două categorii: cel mai bun documentar şi cel mai bun lungmetraj internaţional.

Cele mai bune ținute de la Gala Premiilor Oscar din 2021

Dar cu sau fără premii, iată câteva dintre apariţiile care au încântat privirile spectatorilor la cea de-a 93-a ediţie a Premiilor Oscar din 2021. Actriţele Laura Dern, Viola Davis şi Maria Bakalova şi cântăreaţa Celeste se numără între starurile cel mai bine îmbrăcate la gala Oscar de duminică seară.

Regina King - Ținutele de la Gala Premiilor Oscar 2021

Regina King, care a deschis gala, a purtat o rochie albastru deschis Louis Vuitton, în stilul anilor 1980. Premiată în urmă cu doi ani pentru rolul secundar din „If Beale Street Could Talk”, ea s-a aflat acum în cursa pentru trei trofee, cu „One Night In Miami”, primul lungmetraj pe care l-a regizat. Filmul nu a obţinut niciun trofeu, potrivit news.ro.

Aceasta a purtat o rochie Louis Vuitton personalizată, albastru-deschis, cu pliuri strălucitoare şi umeri cu un croi îndrăzneţ, în stilul anilor 1980.

Viola Davis - Ținutele de la Gala Premiilor Oscar 2021

Viola Davis, selectată pentru rolul din „Ma Rainey”, a purtat o creaţie albă Alexander McQueen, în timp ce actriţele Andra Day şi Carey Mulligan, nominalizate la aceeaşi categorie, au optat pentru rochii aurii create de Vera Wang, respectiv Valentino.

Zendaya Coleman - Ținutele de la Gala Premiilor Oscar 2021

Zendaya a dat startul defilării la cea de-a 93-a ediție a premiilor Oscar. Ținuta de la Valentino a vedetei ar fi inspirată de la celebra cântăreață Cher. ACeasta a atras atenția într-o rochie decupată și elegantă.

Alături de ele în cea mai mare noapte de la Hollywood, printre cele mai bine îmbrăcate vedete au fost numite Amanda Seyfried, într-o rochie roșie Armani.

Martin Desmond Roe şi Travon Free, premiaţi la categoria „cel ma bun scurtmetraj live-action” pentru „Two Distant Strangers”, au purtat costume în negru şi galben şi au adus un omagiu lui Kobe Bryant, dar şi mai multor americani de culoare ucişi de poliţie

Baschetbalistul Kobe Bryant şi fiica Gianna au fost între cele nouă persoane care au murit, la începutul anului trecut, într-un accident de elicopter. Între accesoriile purtate de Roe şi Free s-a aflat o broşă Dolce & Gabbana care reprezenta 24 şi 2, numerele de pe tricourile celor doi baschetbalişti. Numele a 17 americani de culoare ucişi de poliţie au fost scrise pe interiorul sacourilor.

O rochie Louis Vuitton a ales şi actriţa Maria Bakalova, starul din „Borat Subsequent Moviefilm”, pentru care a primit şi o nominalizare. Cu o anvergură de şase metri, realizată din 100 de metri de tul, rochia albă decorată cu diamante a fost senzaţia serii.

Cântăreaţa britanică Celeste, nominalizată la categorie „cel mai bun cântec” pentru „Hear My Voice” din „The Trial of the Chicago 7”, a apărut pe covorul roşu purtând o rochie neagră cu franjuri roşii şi o poşetă Gucci în forma unei inimi.

Cele mai slabe ținute de la Gala Premiilor Oscar din 2021

Acolo unde unii oameni strălucesc, alții intră într-un con de umbră. Așa a fost și cazul câtorva vedete de la Gala Premiilor Oscar din 2021, care nu au reușit să impresioneze și au fost eclipsate de rochiile frapante și aparițiile volubile ale celor menționate mai sus.

Iată câteva dintre cele mai slabe ținute de pe covorul roșu. Cea mai bună actriță nominalizată Andra Day, producătorul Kori Rae, Laura Dern și Glenn Close (L-R) s-au clasat în fruntea listei cel mai prost îmbrăcate vedete la Oscarurile din acest an.

Andra Day - Ținutele slabe de la Gala Premiilor Oscar din 2021

Andra Day, nominalizată la Cea mai bună actriță, care a optat pentru o ținută aurie care i-a evidențiat într-un mod nefericit trupul. Rochia părea mai potrivit pentru "o petrecere pe plajă" decât pe covorul roțu, notează dailymail.

Producătorul Kori Rae - Ținutele slabe de la Gala Premiilor Oscar din 2021

Producătoarea de film Kori Rae a îmbrăcat un costum roz cu degradeuri care a clasat-o printre primele vedete cel mai prost îmbrăcate. Aceasta a asortat costumul cu niște mocasini negri care nu făceau parte din același "peisaj cu ținuta", notează sursa citată mai sus.

Laura Dern - Ținutele slabe de la Gala Premiilor Oscar din 2021

Laura Dern, una dintre câştigătoarele ediţiei de anul trecut, a revenit la Oscaruri în calitate de prezentatoare. Într-o rochie de la Renta, alb cu negru, Laura a avut una dintre cele mai slabe ținute de pe covorul roșu.