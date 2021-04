Premiile Oscar 2021. Lista completă a câștigătorilor din acest an

Cea de-a 93-a ediție de decernare a Premiilor Oscar a fost câștigată de filmul “Nomadland”. Această ceremonie de decernare a fost făcută să arate ca un film, fiind produsă de Jesse Collins, Stacey Sher şi Steven Soderbergh.

Pentru prima dată în istorie, un film românesc se află pe lista nominalizărilor. Lungmetrajul „Colectiv” a primit două selecții.

Filmul „Mank” al lui David Fincher s-a bucurat de cele mai multe nominalizări, apărând în 10 categorii. Lista câștigătorilor este condusă de producția “Nomadland”, câștigând trei premii, din cele șase categorii la care fusese nominalizat.

Sharon Choi și Bong Joon Ho s-au reunit pe scenă pentru a anunța că premiul cel mai bun regizor în acest an merge la Chloé Zhao. Astfel, ea a ajuns prima femeie de culoare și a a doua femeie care a câștigat la această categorie, în istoria Premiilor Oscar.

Lista completă a câștigătorilor la Premiile Oscar 2021

Premiul pentru cel mai bun film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Premiul pentru cel mai bun actor

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Premiul pentru cea mai bună actriță

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Premiul pentru cel mai bun regizor

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Thomas Vinterberg, Another Round

Chloé Zhao, Nomadland

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Premiul pentru cel mai bun film international

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Premiul pentru cea mai bună animație

Onward

Over the Moon

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Premiul pentru cel mai bun documentar

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Premiul pentru cea mai originală producție

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Premiul pentru cel mai bun cântec

“Fight for You,” Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice,” The Trial of the Chicago 7

“Husavik,” Eurovision Song Contest

“Io Si (Seen),” The Life Ahead

“Speak Now,” One Night in Miami

Premiul pentru cel mai bun original scenariu

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Premiul pentru cea mai bună adaptare

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Premiul pentru cel mai bun machiaj și hairstyling

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Premiul pentru cele mai bune costume

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Premiul pentru cea mai bună editare

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Premiul pentru cea mai bună coloană sonoră

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Premiul pentru cel mai bun scurt-metraj live

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Premiul pentru cel mai bun scurt-metraj animat

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Premiul pentru cel mai bun documentar scurt-metraj

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Premiul pentru cele mai bune efecte vizuale

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Premiul pentru cea mai bună producție

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet