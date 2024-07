Margot Robbie este însărcinată cu primul ei copil. Cum a fost surprinsă actrița cu burtica de gravidă la vedere

Margot Robbie este însărcinată cu primul ei copil. Actrița și soțul ei, Tom Ackerley, urmează să devină părinți. Vedeta a fost surprinsă de paparazzi în ipostaze adorabile cu burtica de gravidă la vedere.

Veste mare în showbiz! Margot Robbie este însărcinată pentru prima dată. Actrița, în vârstă de 34 de ani, și soțul ei, actorul și producătorul de film Tom Ackerley, de 34 de ani, vor intra curând în rolul de părinți.

Deși este celebră în toată lumea, vedeta australiană a preferat să își păstreze viața personală departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor. Margot Robbie este o fire discret când vine vorba de familia ei.

Actrița nu a oferit până acum detalii despre faptul că ar aștepta un copil alături de partenerul ei, însă paparazzi au surprins-o cu burtica de gravidă la vedere la o ieșire în compania lui Tom Ackerley. Se pare că „Barbie” a decis să nu se mai ascundă, lăsându-și sarcina vizibilă.

Cum a fost fotografiată Margot Robbie alături de soțul ei. Actrița este însărcinată pentru prima dată

Margot Robbie radiază de fericire de când a aflat că o să devină mamă. Vedeta de la Hollywood a fost fotografiată în ipostaze înduioșătoare la o plimbare alături de actorul și producătorul de film Tom Ackerley.

Un detaliu i-a luat prin surprindere pe fani. Toți au rămas uluiți când au văzut burtica de gravidă a actriței. Aceasta a îmbrăcat un tricou alb ce i-a ascuns doar bustul, lăsându-i la vedere sarcina avansată.

De asemenea, Margot Robbie a mai apelat la un sacou pe care l-a purtat pe umeri. Lângă frumoasa actrița a fost surprins și soțul ei, care părea extrem de grijuliu cu femeia ce urmează să-i aducă pe lume un copil.

Imaginile cu Margot Robbie însărcinată au ajuns rapid în mediul online. Acestea au generat foarte multe like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali.

Margot Robbie se mândrește cu o frumoasă poveste de dragoste alături de Tom Ackerley, dar și cu o carieră de succes

Margot Robbie are o poveste de viață impresionantă. Înainte să devină o actriță cunoscută, vedeta a încercat mai multe joburi pentru a-și ajuta familia. La vârsta de 16 ani, aceasta avea deja trei locuri de muncă. Un an mai târziu, soția lui Tom Ackerley a luat o decizie foarte importantă. S-a mutat la Melbourne pentru a-și începe cariera profesională în actorie.

De-a lungul timpului, Margot Robbie a jucat o mulțime de roluri în filme celebre, printre care se numără: „The Wolf of Wall Street”, „The Legend of Tarzan”, „Suicide Squad”, „The Suicide Squad”, „Once Upon a Time in Hollywood”, „Babylon”, „Barbie” etc.

Norocul i-a surâs actriței și pe plan amoros. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actorul și producătorul Tom Ackerley. Cei doi s-au căsătorit în secret în urmă cu mai bine de 7 ani.

Margot Robbie a mărturisit în 2016 că relația ei cu „cel mai arătos tip din Londra” a fost ceva neașteptat.