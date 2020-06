Maria Constantin, mai îndrăzneață ca niciodată! Fanii cântăreței de muzică populară au sărit ca arși când au văzut pozele: "Promovăm pornografia?"

Chiar dacă o vedem mereu zâmbind și viața ei pare extrem de frumoasă, Maria Constantin mărturisește că a trecut și prin clipe de coșmar. Vedeta spune că s-a luptat cu gânduri negative, care au afectat-o foarte tare.

„Au fost și oameni care nu au avut încredere că voi ajunge aici. Am trecut peste asta și am încercat să îmi îndeplinesc visul. Am avut foarte multe nopți în care îmi doream să nu mă mai trezesc, plângeam. Sunt momente în viață când trebuie să te întărești, că altfel cazi. Este foarte greu pentru că meseria noastră este extrem de solicitantă’, a povestit cântăreața, la „Star Matinal’, în urmă cu două luni.

Are ghinion în dragoste

Maria Constantin este singură acum, după două căsnicii eșuate. Cântăreața a divorțat cu tam-tam de regretatul Marcel Toader. Au divorțat în 2017, după o căsnicie de doi ani, una dintre problemele pe care le acuza cântăreața de muzică populară fiind banii, în sensul în care fostul soț ar fi profitat de banii pe care ea îi încasa din concerte și nu o lăsa să cheltuie nimic. La rândul său, Marcel Toader era convins că Maria îl înșela și luni întregi s-au certat la TV pe seama acestui fapt.

Înainte de acesta a mai avut un mariaj cu un artist de folclor, Ciprian Tapotă, în perioada 2007-2014. Cu acesta din urmă are și un băiețel de toată frumusețea, Codruț (9 ani).

La începutul acestui an, Maria Constantin s-a despărțit de fostul fotbalist Dacian Varga, cu care a avut o relație de aproape un an.