Maria Constantin „sare” în apărarea lui Paul Nicolau „Pescobar”. Ce a spus despre neregulile găsite de ANPC: „Și eu când gătesc”

După ce ANPC a sesizat nereguli grave la restaurantele lui Paul Nicolau „Pescobar” din București și Timișoara, Maria Constantin „sare” în apărarea milionarului. Iată ce mesaj a transmis artista, dar și cum s-a filmat la una dintre locațiile din Capitală!

Maria Constantin și-a luat urmăritorii prin surprindere, după ce a intervenit în scandalul în care este implicat Paul Nicolau „Pescobar”. Artista a făcut declarații chiar în timp ce se înfrupta din preparatele gătite la unul dintre restaurantele acestuia din București.

Femeia a ținut să transmită că este o clientă fidelă a locului, având și un mesaj pentru cei care îl judecă pe milionar pentru imaginile apărute în urma controalelor ANPC.

Maria Constantin „sare” în apărarea lui „Pescobar” în scandalul cu ANPC: „Și eu când gătesc acasă tot mai sare pe faianță”

Maria Constantin a precizat că de fiecare dată când a călcat pragul restaurantelor lui Paul Nicolau „Pescobar” a plecat mulțumită, recomandând locul ca fiind unul dintre cele mai bune.

Referitor la imaginile din bucătăria restaurantelor „Taverna Racilor”, Maria Constantin a ținut să transmită că este perfect normal să fie mizerie într-un loc în care se gătește, dându-se exemplu pe ea.

„Să mai zică cineva că nu este bună mâncarea la Pescobar. Eu sunt mare fan, vin de fiecare dată când am poftă de fructe de mare și, credeți-mă, am fost și în restaurante de super lux și super scumpe, unde am comandat fructe de mare și niciodată nu mi-a venit așa. Iar pentru haterii ăia care judecă că era mizerie în bucătărie, și eu când gătesc acasă indiferent că gătesc doar două ouă în tigaie, tot mai sare pe faianță. Haideți să nu fim răi și cei care au mâncat aici, probabil știu. Succes!”, a spus Maria Constantin pe contul personal de Instagram., la secțiunea Instastory.

Ce neregul a găsit ANPC la Taverna Racilor

Comisarii ANPC au găsit mai multe nereguli a restaurantele care aparțin lui Pescobar, atât în București cât și în Timișoara, potrivit observatornews.ro.

„Materiile prime (pește, fructe de mare) 271 kg depistate in spațiile de depozitare, păstrare- spații frigorifice și congelator sunt lipsite de elemente de identificare-caracterizare, unele în afara datei limită de consum respectiv 13.09.2023, 15.09.2023 cantitate 136 kg. O parte din acestea erau păstrate la decongelat în cutii din plastic cu capac, în lichid scurs rezultat din decongelare. Pentru mijlocul de transport al materiei prime s-a prezentat Autorizatia sanitar-veterinara și pentru siguranta alimentelor in condițiile de temperatură de refrigerare(toate produsele fiind congelate).

Nu se respectă vecinătățile în spațiile de depozitare, ouăle nu erau curățate și dezinfectare corespunzător, prezentand urme biologice. Întreg spațiul de preparare, servire si depozitare era igienizat necorespunzător(insalubru). Tavanul depozitului prezenta infiltrații de umezeală și porțiuni lipsă. Nu se respectă condițiile de păstrare-depozitare recomandate de producător. Au fost identificate preparate cu modificări organoleptice și impurități în conținut", se arată într-un comunicat.

Vara aceasta au existat mai multe controale ANPC la Taverna Racilor din Herăstrău. Pe 1 iunie proprietarul restaurantului a încasat amenzi de 25.000 de lei, iar autorităţile i-au cerut închiderea temporară a restaurantului până la remedierea problemelor. Pentru că nu a respectat măsura de închidere temporară a unităţii, Pescobar a mai primit încă 5.000 de lei amendă, iar pe pe 22 iunie au mai fost aplicate alte sancţiuni la restaurantul din Herăstrău, în valoare de 75.000 de lei şi a fost emisă propunerea de închidere temporară pentru 6-12 luni.

Pe 15 septembrie, Pescobar a fost din nou sancţionat cu 25.000 de lei şi cu retragerea definitivă de la comercializare a 560 de kg de produse alimentare neconforme, în valoare de 16.500 de lei, dar şi oprirea temporară din funcţionare a restaurantului pentru o perioadă de 6-12 luni, din cauza găsirii următoarelr nereguli: folosirea unor materii prime și a unor semipreparate fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare, utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu grătare cu rugină, sistem de ventilație cu depuneri masive de praf, chedere depreciate și murdare, prezența insectelor vii (muște) în unitate, schimbarea stării termice a produselor, nerespectarea temperaturii de păstrare a preparatelor finite calde, existența unor condiții improprii în spațiul de lucru (paviment neigienizat), lipsa verificării metrologice a cântarelor utilizate, lipsa informării cu privire la ingredientele conținute de preparate, a aditivilor și a alergenilor, în lista meniu, lipsa autorizației emisă de Primărie, produse alimentare cu data limita de consum depasită; utilizarea unei masini de transport neautorizate la care sistemul de racire nu era funcțional, ca și spatiu de depozitare a materiilor prime (congelate și refrigerate), nerespectarea temperaturii de pastrare a produselor alimentare pe timpul transportului.”

