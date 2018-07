Marian Drăgulescu a fost operat pe cord! Ce au descoperit medicii la analize: "Aștept verdict oficial"

Marian Drăgulescu a fost invitat în emisiunea "Răi da' Buni", de la Antena Stars, unde a mărturisit că analizele sale sunt bune şi el îşi doreşte foarte mult să participe la Campionatul European şi speră chiar să câştige o medalie de aur.

"Am depistat această problemă la timp, mă bucur că a existat o soluţie. Am respectat tot ce mi-au spus medicii. Sunt în preăgătire, mă simt bine. În iunie a avut loc operaţia, iar mâine aştept un verdict oficial. Foarte complicată nu a fost operaţia pe care am suferit-o, o zi practic am stat în spital. În a patra zi după operaţie am intrat în sala. De aceea vreau să merg la Campionatul European. Nu mai apare nicio problemă nicăieri, dar conducerea Federaţiei nu vrea să îşi asume niciun risc. Sunt dispus să fiu monitorizat. Dacă nu există niciun risc major vreau să particip la această competiţie" a declarat Marian Drăgulescu.