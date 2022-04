Mariana Moculescu, prima apariție tv după o absență îndelungată. Declarațiile pe care le-a făcut fosta soție a lui Horia Moculescu

Fosta soție a lui Horia Moculescu a apărut la tv și a vorbit deschis despre cele mai mari traume din viața ei. Aceasta a fost prezentă în platoul de televiziune de la Acces Direct și a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei.

Mariana Moculescu a vorbit despre momentele traumatice din viața ei

Mariana Moculescu spune că ar fi avut un moment spiritual, când l-ar fi visat pe Dumnezeu. Iată ce declarații nbănuite a făcut:

„Cred că l-am visat pe Dumnezeu. Mi-a apărut un chip în vis, a fost ceva îngrozitor, am simțit că s-a rupt totul în mine. S-a localizat undeva în mine acea traumă fanstastică de la naștere. Chipul mi-a spus că dacă voi gusta din laptele meu care este sfânt, îl voi vedea pe Dumnezeu, apoi a dispărut”, a mărturisit Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Mariana Moculescu a povestit că a avut nevoie de tratament.

„Am stat an de zile cu medicamente, cu doctori profesori și cu psihiatrie, pentru că pe mine moartea ei m-a dărâmat. La 30 de ani mi-am dat seama de fapt de cine suntem și am avut vise deosebite de atunci, cu Dumnezeu. La nașterea Nidiei puteam să mor, am avut un vis atât de mare, atât de revelator”, a mai povestit aceasta.

Mariana Moculescu a avut o relație bună cu părinții ei: „Am avut o relație extrordinară cu părinții, am adorat-o pe mama, cu toate că nu mi-am dat seama de niște aspecte ale vieții, dar când am aflat că are cancer mi s-a declanșat un șoc psihic de depresie care a durat și încă mai durează”, a spus fosta soție a lui Horia Moculescu.

Drama prin care a trăit Mariana Moculescu

Mariana s-a îndrăgostit nebuneşte de un afacerist italian, iar la scurt timp s-a mutat cu el în Italia. Deși a crezut că şi-a întâlnit alesul inimi, artista a dezvăluit că și-a dat seama că trăiește de fapt într-o relație toxică.

Fără familie, fără prieteni şi mai ales fără libertate, după 5 ani de relație neferifictă, în care a fost înșelată și agresată, Mariana Moculescu a reuşit să se elibereze din ceea ce numeşte temniţă şi a decis să înceapă o viaţa nouă, în România.

“A avut agresivitatea de a-mi pune mâna în gât de patru ori. A patra oară pe stradă, amenințându-mă că dacă nu-mi retrag denunțul mă vor omorî prietenii lui, nu el”, mărturisește Mariana Moculescu în interviu.

Acest lucru a determinat-o să își strângă bagajele în urma lui, cât timp el lipsea de acasă și a fugit din Italia, întorcându-se în România în luna iulie 2020.

Nidia, fiica ei din căsnicia cu Horia Moculescu, este cea care o ajută în prezent să treacă peste trauma trăită în Italia. Fiica ei i-a fost alături de la întoarcerea sa în țară și împreună cu ea fac diferite activități.

Fiind o femeie foarte puternică, Mariana s-a luptat și cu depresia, dar și cu poziția de femeie captivă într-o relație care i-a adus neliniște. Chiar dacă a dus o viață de lux lângă italianul care a iubit-o, Mariana spune că acesta recurgea adesea la abuz fizic.

