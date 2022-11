Mariana Moculescu și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți. „Încă mai arăt comercial”. Ce a anunțat și cât costă abonamentul

Mariana Moculescu a declarat pentru Antena Stars că și-a făcut cont pe Only Fans, iar abonamentul lunar este de 20 de dolari. Fosta soție a lui Horia Moculescu a precizat că a luat decizia de a-și face cont pe platforma pentru adulți după ce a citit despre o bătrânică din SUA care a făcut acest pas.

Mariana Moculescu, în vârstă de 54 de ani, a spus că abonamentul său lunar nu este unul ieftin, pentru că are o părere bună despre ea, și consideră că sunt bărbați care i-ar aprecia conținutul de pe platformă.

Ce spune Mariana Moculescu despre contul pe care și l-a creat pe o platformă pentru adulți

„Să știi că înainte de a mă decide să-mi fac contul nu a fost suficient ca ale mele colege din showbiz și-au făcut conturi pe platforma pentru adulți, și m-am documentat și pe Google și am citit că în Statele Unite ale Americii o bătrânică de 72 de ani și-a făcut un cont și că este succesul ei, toată viața nu a avut ceva important de făcut și va trăi până va muri din asta. Atât de mare efect a avut asupra mea, încât am zis că de ce să nu fac și eu, care încă mai arăt comercial”, a mărturisit Mariana Moculescu, pentru Antena Stars.

Mariana Moculescu a vorbit și despre cheltuilelile lunare pe care le are, precizând că numai chiria e de 400 de euro.

„Cu vremurile astea știi cum este... Mai bine muncești online decât să te mai duci nu știu unde. Vin niște timpuri ca în pandemie și m-am gândit că poate fi un job sigur din care să câștig un ban cinstit. Doar chiria este 400 de euro, plus curentul electric, plus întreținerea, plus creme, machiaje, parfumuri... destul de mult, vreo 2000 de euro așa.

Reporterul Antenei Stars i-a spus Marianei Moculescu că Larisa Drăgulescu a câștigat două milioane de euro în doi ani.

„Cred, cred. Am văzut că Larisa Drăgulescu face cu multă abnegație munca asta. Postează din alte orașe. Eu sper să fac trei milioane de euro, să fiu peste Larisa Drăgulescu”, a spus Mariana Moculescu râzând. „Abonamentul meu nu e foarte ieftin. N-am fost foarte modestă. E cam 20 de dolari pe lună. Puteam să pun unul de 5 dolari. Am o impresie bună despre mine. Sunt convinsă că sunt destui bărbați atrăgători și bine situați chiar de la noi, care intră pe această platformă și care plac secțiunea mea”, potrivit Spynews.

