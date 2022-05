Mariana Moculescu a vorbit despre cele mai profunde traume din viața ei. Prin ce cumpene a trecut

Mariana Moculescu a dat dovadă de o sinceritate profundă și a vorbit despre cele mai dificile momente din viața de familie a ei. Aceasta a fost prezentă în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars și a povestit despre cât de greu i-a fost mamei sale să o aducă pe lume.

Mariana Moculescu, despre cele mai grele momente din trecut. Ce a dezvăluit despre familia ei

Mariana Moculescu a vorbit deschis la tv despre cele mai profunde traume:

„A așteptat 12 ani ca să mă aibă ... cu operații, intervenții chrirugicale, în Stațiunea Sovata an de an, rugăciune și post. Mama mă numea o minune și mă asculta în fiecare noapte să vad dacă mai respir în somn. M-a crescut cu greu și mi-a spus că jumătate eram medicamente și jumătate , naștere normală”, a mărturisit Mariana Moculescu, pentru Antena Stars.

Iată ce a mai povestit aceasta la tv:

„În anii '60, '70 se făceau experimente, nu era medicina atât de evoluată. Maică-mea era operată toată. Nu am văzut în viața mea o burtă cu atâtea cicatrici, de la operații. Până și vezica urinară era operată. S-au făcut experimete pe corpul ei, pentru a putea avea un copil”, a mai dezvăluit bruneta.

Citește și: Mariana Moculescu, prima apariție tv după o absență îndelungată. Declarațiile pe care le-a făcut fosta soție a lui Horia Moculescu

Mariana Moculescu a vorbit despre momentele traumatice din viața ei

Fosta soție a lui Horia Moculescu a apărut la tv și a vorbit deschis despre cele mai mari traume din viața ei. Aceasta a fost prezentă în platoul de televiziune de la Acces Direct și a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei.

Mariana Moculescu spune că ar fi avut un moment spiritual, când l-ar fi visat pe Dumnezeu. Iată ce declarații nbănuite a făcut:

Citește și: Cum arată și ce mai face Nidia, fiica Marianei și a lui Horia Moculescu. Din ce face bani

„Cred că l-am visat pe Dumnezeu. Mi-a apărut un chip în vis, a fost ceva îngrozitor, am simțit că s-a rupt totul în mine. S-a localizat undeva în mine acea traumă fanstastică de la naștere. Chipul mi-a spus că dacă voi gusta din laptele meu care este sfânt, îl voi vedea pe Dumnezeu, apoi a dispărut”, a mărturisit Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru Antena Stars.

„Am stat an de zile cu medicamente, cu doctori profesori și cu psihiatrie, pentru că pe mine moartea ei m-a dărâmat. La 30 de ani mi-am dat seama de fapt de cine suntem și am avut vise deosebite de atunci, cu Dumnezeu. La nașterea Nidiei puteam să mor, am avut un vis atât de mare, atât de revelator”, a mai povestit aceasta.

Mariana Moculescu a avut o relație bună cu părinții ei: „Am avut o relație extrordinară cu părinții, am adorat-o pe mama, cu toate că nu mi-am dat seama de niște aspecte ale vieții, dar când am aflat că are cancer mi s-a declanșat un șoc psihic de depresie care a durat și încă mai durează”, a spus fosta soție a lui Horia Moculescu.

Situații tensionate și momente emoționante în cele mai noi episoade. Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY.