Mario Fresh a șters toate pozele de pe Instagram, inclusiv cele cu Alexia Eram. Anunțul său: „Un capitol frumos se termină aici”

Mario Fresh și-a pus fanii pe gânduri, după ce a șters toate pozele de pe contul personal de Instagram, inclusiv cele cu iubita lui, Alexia Eram. La scurt timp, artistul a făcut și o declarație neașteptată. Iată ce a anunțat!

Mario Fresh se bucură de un real succes atât pe plan profesional, cât și personal. Are milioane de vizualizări la piesele sale de pe Youtube, iar fanii se înghesuie la concertele sale. În plus, tânărul artist se iubește de șapte ani cu Alexia Eram, fostă concurentă America Express.

Recent, Mario Fresh și-a pus fanii pe gânduri după ce a decis să își șteargă toate fotografiile, inclusiv cele cu iubita sa, cu toate că se bucura de celebritate și pe profilul personal de Instagram. La scurt timp după gestul controversate, artistul a revenit cu un mesaj surpriză, însă fără să ofere mai multe detalii.

Mario Fresh, declarație neașteptată la scurt timp după ce a decis să își șteargă toate fotografiile de pe Instagram

După ce și-a șters toate fotografiile de pe contul personal de Instagram, Mario Fresh a revenit cu o nouă imagine și un mesaj pe care l-a transmis fanilor lui. Artistul nu a oferit prea multe detalii despre situația în care se regăsește, însă a ținut să puncteze că un capitol din viața lui se încheie aici.

În plus, Mario Fresh le-a mulțumit oamenilor pentru susținerea de care dau dovadă mereu, postând și o fotografie cu ei.

„Voi sunteți energia și inspirația care mă determină să fiu mai bun în fiecare zi. Datorită vouă îmi reamintesc de fiecare dată când urc pe scenă de ce fac ceea ce fac. Pentru zâmbete. Pentru căldură. Pentru că muzica ne apropie oricât am fi de diferiți și ne face să simțim. Fără voi n-aș fi cunoscut niciodată bucuria reală a unui artist când piesa lui răsună din mii de alte voci. Am crescut cu voi, vă iubesc și vă datorez ceea ce trăiesc astăzi. Un capitol frumos se termină aici. Urmează noi începuturi. Stați cu mine!”, a scris Mario Fresh pe pagina personală de Instagram.

Fanii au reacționat imediat la postarea lui Mario Fresh, lasându-i mai multe mesaje de susținere: „Mario, te iubim eşti un om extraordinar de minunat. Vocea ta este pansament la inimă. Eşti cel mai minunat om, piesele tale sunt cele mai ascultate şi frumoase!”/„Sper că nu te lași de muzică, îți iubim muzica și vocea”/„Ce capitol se termină? De ce nu mai sunt postările vechi pe pagina lui?”, sunt o parte din reacțiile oamenilor.

Mario Fresh cântă de la cinci ani, dar nu are facultate

Mario Fresh s-a implicat în muzică de la o vârstă fragedă și a știut mereu că asta vrea să facă. Deși familia lui și-ar fi dorit să urmeze și o facultate, Mario Fresh nu a dorit asta, ci a vrut să se dedice 100% carierei de artist și nu îi pare rău nicio secundă.

„Nu am nevoie, chiar nu am. Bine, este o discuție foarte lungă, am avut-o cu părinții, cu bunicii. Tot mă împingeau să fac facultatea după ce am terminat liceul. Nu am fost de acord, profesez în domeniul muzical de când aveam cinci ani, am învățat tot ce aveam de învățat pentru a putea să am grijă de mine, să fac banii mei și să mă întrețin. Le-am explicat acest lucru, au înțeles, le-am și demonstrat imediat după ce am avut discuția. La ea este un domeniu mai dificil și diferit și a trebuit să meargă să facă”, a declarat Mario Fresh pentru ego.ro.

