Marius Elisei a răbufnit! Cum l-au afectat declarațiile fostei sale soții, Oana Roman: „Lasă-mă așa cum sunt eu”

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit după 10 ani de relație, iar de data asta pare să fie fără cale de întoarcere. Ambii au divorțat oficial în anul 2021, însă și-au dat o șansă de dragul fiicei lor, Isabela.

Marius Elisei a răbufnit! Cum l-au afectat declarațiile fostei sale soții, Oana Roman

După ce au sărbătorit 10 ani de relație în luna ianuarie a acestui an, fanii au fost surprinși să afle că, ulterior, cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate.

În ultima perioadă, au ieșit la iveală mai multe afirmații și reacții în spațiul public. Fiica lui Petre Roman este cea care a ținut mai mult legătura cu fanii din mediul online, cărora le-a mărturisit ofurile.

La rândul său, Marius Elisei a comentat cele spuse de mama copilului său, iar de data asta a susținut că este bârfit și judecat.

„Sunt oameni care nu pot trăi fără să îi bârfească sau să-i judece, mai bine spus, pe cei din jur. Eu sunt de părere că nu e decât distructivă atitudinea asta și caut s-o evit.

Lasă-mă așa cum sunt eu, gras, slab, înalt, prost, deștept, cum mă bârfești tu, toate modurile posibile în care mă bârfești și mă vorbești.

Lasă-mă așa să fiu eu, sănătos, cum sunt eu, nu contează”, a spus Marius Elisei printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, notează Antena Stars.

În ultima sa postare, Oana Roman a spus că este datoare publicului ei să fie sinceră și asumată. Ea a sperat că viața lor de cuplu se va îmbunătăți, dar în schimb „a pierdut timp, ani, nervi și liniște”.

„Sunt datoare publicului meu, care își ia timp din viață ca să mă urmărească. Sunt datoare să fiu sinceră și asumată și să nu mint sau să păcălesc în vreun fel. Când ceva s-a rupt fundamental între doi oameni, oricât ai încerca, nu se mai poate repara nimic.

Eu am sperat și am pierdut timp, ani, nervi și liniște. Se încheie totul în termeni mai grei și mai răi decât acum doi ani când am divorțat. E dureros să văd că efectiv nu mai avem absolut nimic în comun și mă întreb dacă am avut vreodată.

Nu mai pierdeți timp dacă nu sunteți ok într-o relație nefericită. Eu am pierdut timp și am eșuat lamentabil în relația de cuplu.

M-am complăcut prea mult într-o relație în care nu eram fericită, nu eram împlinită și nu mă simțeam confortabil. Oricât de greu este, nu mai pierdeți timp, pentru că timpul nu se mai întoarce”, a spus Oana Roman pe contul ei de Instagram, relatează Spynews.

Fiica lui Petre Roman este cea care a dat vestea despărțirii în mediul online.

„Este un lucru pe care ni l-am dorit, cumva, amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a declarat Oana Roman, pe contul personal de Instagram.

Fostul ei soț a confirmat separarea celor doi și faptul că nu mai locuiesc împreună.

„Este adevărat! E treaba noastră ce s-a întâmplat, cert e că nu mai suntem împreună și nu mai vreau să am legătură cu aceasta fată. Nu mai locuiesc cu ea. E treaba noastră cum vom face cu fetița. Detaliile interioare trebuie să rămână în interior, nu totul trebuie să fie făcut public”, a mărturisit el.

