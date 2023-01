Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Motivele care au dus din nou la separare: „Nu mai vreau să..”

Oana Roman și Marius Elisei au recunoscut, de-a lungul timpului, că mai existau probleme în cuplu, însă imaginile din mediul online îi portretizau drept o familie fericită. În luna februarie a anului 2021 cei doi au divorțat la notar, însă după câteva luni au decis să-și mai acorde o șansă.

Oana Roman și Marius Elisei s-au separat. Ce a declarat vedeta TV despre despărțire

Cu toate acestea, Oana Roman a dezvăluit că își dorea despărțirea de mai multă vreme, rămânând în relație, cel mai probabil, de dragul fiicei pe care o au împreună, Isabela. Nu este pentru prima dată când cei doi aleg să se despartă, însă de această dată ruptura pare a fi definitivă.

Vedeta a povestit în mediul online faptul că nu se mai înțelegeau de ceva timp, iar fostul partener a părăsit deja casa în care locuiau împreună. Oana a ținut să explice, totodată, că despărțirea a fost de comun acord și că se întrevedea deja de ceva vreme.

„Acum vor apărea titluri că Marius a părăsit-o pe Oana. Este un lucru pe care ni l-am dorit, cumva, amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a declarat Oana Roman, pe contul personal de Instagram.

„Ultima perioadă, cel puțin din punctul meu de vedere, ultimul an a fost foarte greu. Eu l-am trăit ca pe o povară, ca pe o situație extrem de tensionată în care nu m-am simțit bine, nu m-am simțit împăcată. Nu m-am simțit fericită și am trăit-o așa degeaba. Eu am spus că lucrul acesta trebuia să se întâmple de mai demult”, a mai mărturisit Oana Roman, în mediul online, dezvăluind și că Marius Elisei a plecat din locuința lor mai repede decât ar fi stabilit.

„El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”, a adăugat Oana Roman.

Aceasta a explicat că a rămas singură cu toate sarcinile: „Trebuie să am grijă și de copil și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e.”

Marius Elisei, primele declarații după separarea de Oana Roman. A precizat că nu mai vrea nicio legătură cu mama fetiței lui

La rândul său, și Marius Elisei și-a spus varianta de poveste, oferind primele declarații pe marginea subiectului. Acesta a confirmat despărțirea și a adăugat că nu își mai dorește să mai aibă vreo legătură cu vedeta TV. El a precizat că a încercat să facă relația să meargă.

„Este adevărat. E treaba noastră ce s-a întâmplat, cert e că nu mai suntem împreună și nu mai vreau să am legătură cu aceasta fată. Nu mai locuiesc cu ea. E treaba noastră cum vom face cu fetița. Detaliile interioare trebuie să rămână în interior, nu totul trebuie să fie făcut public.

Nu ne mai înțelegeam de multă vreme. Eu mi-am dorit această familie cu toată puterea, dar dacă nu ai cu cine să-ți faci o familie, nu ai”, a declarat Marius Elisei, pentru Spynews.ro.

