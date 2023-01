Oana Roman, mesajul cu care și-a îngrijorat admiratorii după despărțirea de Marius Elisei: „Epuizare psihică”

Oana Roman și Marius Elisei au anunțat despărțirea în urmă cu doar câteva zile, pe fondul mai multor neînțelegeri în cuplu. Cei doi erau deja divorțați, însă au decis să mai acorde o șansă relației, de dragul fetiței pe care o au împreună, Isabela.

Oana Roman traversează o perioadă dificilă, după despărțirea de Marius Elisei

Situația nu a fost însă în favoarea lor, iar foștii parteneri au explicat că separarea este, începând de acum, una definitivă. Marius Elisei a părăsit locuința conjugală, iar Oana Roman a explicat că se descurcă din ce în ce mai greu cu toate responsabilitățile care îi revin.

Fosta prezentatoare le-a dezvăluit urmăritorilor săi din mediul online că a avut un moment în care a cedat și a început să plângă. Aceasta a explicat că nu prea a reușit să doarmă și simte totodată că este epuizată atât fizic, cât și psihic.

Mesajul a fost însă unul încurajator pentru persoanele care trec prin aceeași situație. Fiica lui Petre Roman a susținut că plânsul reușește să te elibereze, iar cu puțină determinare putem face față și situațiilor dificile din viețile noastre.

„4 ore de somn, atât îmi e porția mai nou. Voi cât dormiți? Mă întorc spre casă, după ce am lăsat-o pe Isa la școală. Știu că mă așteaptă o săptămână grea și am plâns de oboseală și epuizare, mai ales psihică. Plânsul este eliberator și poate fi terapie, pentru că te ajută să te descarci. Și nu e o rușine să plângi! E uman și chiar folositor uneori”, a transmis vedeta pe InstaStory.

Marius Elisei, primele declarații după anunțarea despărțirii

În urmă cu câteva zile, Marius Elisei a oferit, la rândul său, primele declarații după ce Oana Roman a anunțat despărțirea. Fostul soț al vedetei a explicat că nu își dorește să dezvăluie motivele separării, însă a recunoscut că nu mai locuiește alături de Oana Roman și de fetița lor.

„Este adevărat! E treaba noastră ce s-a întâmplat, cert e că nu mai suntem împreună și nu mai vreau să am legătură cu aceasta fată. Nu mai locuiesc cu ea. E treaba noastră cum vom face cu fetița. Detaliile interioare trebuie să rămână în interior, nu totul trebuie să fie făcut public”, a mărturisit el.

Cum a anunțat Oana Roman separarea: „Mă simt eliberată de o povară”

Oana Roman a fost cea care a anunțat despărțirea. „Este un lucru pe care ni l-am dorit, cumva, amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a declarat Oana Roman, pe contul personal de Instagram.

„Ultima perioadă, cel puțin din punctul meu de vedere, ultimul an a fost foarte greu. Eu l-am trăit ca pe o povară, ca pe o situație extrem de tensionată în care nu m-am simțit bine, nu m-am simțit împăcată. Nu m-am simțit fericită și am trăit-o așa degeaba. Eu am spus că lucrul acesta trebuia să se întâmple de mai demult”, a mai mărturisit Oana Roman, în mediul online, dezvăluind și că Marius Elisei a plecat din locuința lor mai repede decât ar fi stabilit.

„Eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit.Trebuie să am grijă și de copil și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e”, a conchis Oana Roman.

