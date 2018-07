Marius Elisei, de nerecunoscut după operație! Oana Roman a dezvăluit totul în direct, la TV: ”A slăbit foarte mult!”

Marius Elisei, soțul Oanei Roman, a trecut prin momente dificile, iar în urma operației de la picior, el a slăbit nu mai puțin de nouă kilograme.

În direct, la Antena Stars, soția acestuia a povestit că a stat mult în casă și a suferit teribil.

„Era varză. Bine, eu am trecut și prin ce am trecut acum patru ani.Să știi că a suferit de faptul că a stat acasă mult și s-a plictisit groaznic acolo, singur. (...) În fiecare zi, se uită și verifică și se miră de ce picior are. Durează să-ți refaci masa musculară destul de mult”, a mărturisit Oana Roman, la „Răi da’ Buni”.