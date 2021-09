Meghan Markle și Prințul Harry s-au cazat la hotelul favorit al Prințesei Diana din New York. Cât plătesc Ducii pe cazare

Lady Di obișnuia să se cazeze la Hotelul Carlyle din Manhattan de fiecare dată când venea în Statele Unite ale Americii. Tot la hotelul preferat al Prințesei Diana din New York au poposit recent și Ducii de Sussex, Meghan Markle și Prințul Harry, conform presei străine. Este prima apariție publică a cuplului în New York din martie 2020, de când s-au mutat în California, a relatat Daily Mail.

Cei doi copii ai lor, Archie, în vârstă de doi ani, și Lilibet, de trei luni, au rămas acasă, în Montecito, California, pentru că vizita părinților lor nu ar fi una de lungă durată.

Cât plătesc pe o noapte de cazare Meghan Markle și Prințul Harry în hotelul favorit al Prințesei Diana din New York

Prințul Harry și Meghan Markle au ajuns în New York cu prilejul unui eveniment numit Global Citizen Live, care va fi susținut zilele acestea în Central Park și care se focusează pe importanța vaccinului, a scris presa străină.

Ducii de Sussex au sosit cu un avion privat încă de miercuri seară în New York. Au luat cina la un local de lux, după care, ambii îmbrăcați sobru, în negru, au mers la Memorialul și Muzeul Național 11 Septembrie, care este dedicat evenimentelor tragice din data de 11 septembrie 2001 din New York.

Prințul Harry și Meghan Markle vor fi cazați pe parcursul călătoriei de câteva zile din New York la hotelul preferat al Prințesei Diana. Aceasta obișnuia să aleagă Apartamentul Regal, care are o dimensiune și frumusețe impresionante. Tot acolo au stat și Prințul William, și Kate Middleton, în 2014, atunci când au venit în New York pentru o vizită oficială, a scris Page Six.

Momentan, au scris jurnaliștii străini, conform surselor lor, nu este sigur însă dacă și Prințul Harry și soția acestuia, Meghan Markle, au ales de asemenea Apartamentul Regal ca opțiune de cazare, pentru care ar trebui să plătească 8.000 de dolari pe noapte. Cu toate acestea, o singură noapte la Hotelul Carlyle costă 1.300 de dolari, arată aceeași sursă menționată mai sus.

