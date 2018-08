Mel B, fostă Spice Girls, a ÎNCURCAT-O! Divorțul a fost finalizat, dar o costă O AVERE. Cât va fi nevoită să îi plătească fostului soț

Mel B, fostă membră a grupului Spice Girls, a finalizat divorţul de Stephen Belafonte, iar un judecător din Los Angeles o obligă pe artistă să îi plătească fostului soţ 350.000 de dolari (270.000 de lire sterline) taxe legale, pe lângă pensia alimentară pentru fiica celor doi, Madison, în vârstă de 6 ani.

Artista va trebui să plătească o sumă lunară de 5.000 de dolari (3.800 de lire sterline) pensie alimentară pentru Madison.

Cuplul s-a despărţit în 2017, Mel B acuzându-l atunci pe Belafonte că este abuziv fizic şi psihic cu ea şi cu fiica lor.

Acuzaţiile, pe care Belafonte le-a negat, au fost retrase în timpul procesului. Totuşi, cei doi au fost de acord să nu se apropie unul de altul la mai mult de 200 de metri, după ce judecătorul Mark Juhas a eliberat un ordin de restricţie. Excepţii vor fi făcute în cazul evenimentele şcolare ale lui Madison, inclusiv activităţile extra-curriculare şi conferinţele profesorilor, după ce cuplul a fost de acord să împartă custodia.

Mel B, supranumită „Scary Spice” pe vremea când făcea parte din grupul Spice Girls, a depus actele de divorţ la un tribunal din Los Angeles în luna martie 2017, invocând motivul diferenţelor ireconciliabile, potrivit News.ro.

Melanie Brown şi Stephen Belafonte, ambii în vârstă de 42 de ani, s-au căsătorit în 2007, după o logodnă de cinci luni.

Cei doi i-au crescut împreună pe copiii proveniţi din relaţiile lor anterioare: Angel Iris Murphy Brown, fiica în vârstă de 10 ani pe care Mel B o are cu fostul ei iubit Eddie Murphy, Phoenix Chi Gulzar, fiul de 18 ani pe care artista îl are cu fostul ei soţ Jimmy Gulzar, respectiv Giselle Belafonte, fiica în vârstă de 13 ani pe care Stephen Belafonte o are cu fosta lui iubită Nicole Contreras.