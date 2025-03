Meryl Streep trăiește o iubire secretă la 75 de ani. Cine este bărbatul care ar fi cucerit-o pe marea actriță

În ultimele luni, zvonurile despre o posibilă relație între Meryl Streep și un coleg de platou au captat atenția publicului și a presei. Cei doi actori, cunoscuți pentru carierele lor impresionante și pentru prietenia de lungă durată, au fost văzuți împreună în diverse ocazii, ceea ce a alimentat speculațiile despre o posibilă relație romantică.​

Conform unor surse citate de Page Six și Daily Mail, Meryl Streep și Martin Short, colegi în serialul "Only Murders in the Building", ar fi împreună de "mai bine de un an”, deși niciunul dintre ei nu a confirmat oficial relația.

Se pare că relația lor a evoluat natural dintr-o prietenie frumoasă. O sursă a declarat că "niciunul dintre ei nu căuta o relație în acel moment, dar iubirea i-a surprins".

Meryl Streep și Martin Short au fost văzuți împreună la diverse evenimente publice, inclusiv la concertul aniversar „SNL50: The Homecoming Concert” de la Radio City Music Hall din New York. În timpul acestui eveniment, Meryl Streep a fost surprinsă făcând un gest amuzant către cameră, stârnind râsete atât din partea lui Martin Short, cât și a publicului.​

Meryl Streep este considerată una dintre cele mai mari actrițe din istoria cinematografiei, cunoscută pentru versatilitatea sa și abilitatea incredibilă de a se transforma în orice rol. A debutat în film în 1977, cu "Julia", dar a atras atenția publicului cu rolul din "The Deer Hunter" (1978), care i-a adus prima nominalizare la Oscar. A câștigat 3 Premii Oscar din 21 de nominalizări, un record în industria filmului. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără: "Kramer vs. Kramer", "Sophie's Choice", "The Devil Wears Prada", "The Iron Lady", "Big Little Lies", "Mamma Mia!", "Doubt", "The Bridges of Madison County" și multe altele.

Martin Short este un actor, comedian și scenarist canadian, faimos pentru umorul său unic și personajele memorabile. A devenit cunoscut datorită emisiunii Saturday Night Live în anii ’80. A jucat în filme de comedie precum: "Three Amigos", "Father of the Bride" sau "Mars Attacks!". Este apreciat și pentru vocea sa distinctivă în filme de animație precum "Madagascar 3", iar în ultimii ani, a revenit în atenția publicului datorită rolului Oliver Putnam din "Only Murders in the Building", unde joacă alături de Steve Martin și Selena Gomez.

Istoricul relațiilor lui Meryl Streep și Martin Short. Niciunul nu a avut noroc în dragoste

Relația dintre Meryl Streep și Martin Short vine după ce ambii au trecut prin pierderi personale semnificative. Streep s-a despărțit în secret de soțul ei, Don Gummer, în 2017, după o căsnicie de 40 de ani.

De cealaltă parte, Martin Short a fost căsătorit timp de trei decenii cu Nancy Dolman, care a murit de cancer ovarian în 2010.

Meryl Streep și Martin Short, cuplu pe micile ecrane, dar și în viața reală

În serialul "Only Murders in the Building", Streep joacă rolul Loretty Durkin, o actriță aspirantă care primește șansa de a face parte dintr-un spectacol de pe Broadway. Loretta este un personaj cu un trecut misterios și devine una dintre principalele suspecte în cazul crimei investigate de trio-ul format din Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez.

Pe lângă faptul că aduce o notă de vulnerabilitate și umor, personajul lui Meryl Streep dezvoltă și o poveste romantică cu Oliver Putnam, interpretat de Martin Short. De aici au și pornit speculațiile legate de legătura dintre cei doi.

Ce planuri de viitor ar avea Meryl Streep și Martin Short

În ceea ce privește planurile de viitor, surse apropiate celor doi au menționat că, deși sunt foarte fericiți împreună, nu au intenția de a se căsători, preferând să se bucure de relația lor așa cum este.​

Deși nici Meryl Streep, nici Martin Short nu au confirmat oficial relația, aparițiile lor publice și declarațiile surselor apropiate sugerează că între cei doi există o legătură specială, care a evoluat dintr-o prietenie de lungă durată într-o relație romantică.