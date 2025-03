Chef Orlando Zaharia, moment de tandrețe cu soția.Ce declarație de iubire subtilă și-au făcut la aniversarea a 20de ani de relație

Chef Orlando Zaharia se pregătește pentru premiera celui de-al 15-lea sezon Chefi la cuțite. Presiunea din bucătărie pare să se diminueze când ai persoana potrivită alături.

În bucătărie, ca în viață, este nevoie de multă pasiune, timp și implicare. Chef Orlando Zaharia acordă o mare atenție acestor ”ingrediente” pentru a duce arta culinară la cote maxime.

Însă epuizarea fizică și mentală își pot face loc rapid, iar partenerul de viață este de regulă cel care oferă cea mai mare susținere. Acest lucru se întâmplă și în cazul juratului Chefi la Cuțite.

Chef Orlando Zaharia, moment de tandrețe cu soția. Ce declarație de dragoste subtilă și-au făcut la aniversarea a 20 de ani de relație

Soția lui chef Orlando Zaharia, Mădălina, este cea care îi vine în ajutor în cele mai dificile momente. Pentru juratul Chefi la cuțite zilele sunt întotdeauna pline, însă Mădălina își arată susținerea neocndiționată.

„După 20 de ani, încă te mângâie pe cap când ai o zi plină”, este mesajul postat împreună cu un filmuleț în care soția sa îl mângâie tandru ca pentru a-i lua toată oboseala acumulată.

Nu de puține ori, Chef Orlando Zaharia a declarat că universul său se învârte în jurul bucătăriei, iar prezența Mădălinei în viața sa este una care îi dă putere și îi permite să facă ceea ce îi oferă împlinire.

„Universul meu se învârte în jurul bucătăriei. Primul moment din viața mea în care am făcut ceva cu toată inima și nu mi-a păsat de timp sau de efort a fost primul meu concurs internațional de bucătărie. Asta se întâmpla în 2010, când am participat la un concurs unde am fost desemnat bucătarul de aur.

În cele două zile de dinainte de concurs m-am pregătit intens... Nici nu am mai plecat acasă, am stat doar în bucătărie. Îmi amintesc și acum: am dormit pe blatul inferior al unei mese de bucătărie”, a relatat juratul Chefi la cuțite.

Acesta a găsit întotdeauna un sprijin de nădejde în soția sa și, având-o alături, a fost motivat să înfrunte orice greutăți.

„Cel mai mare sacrificiu pe care l-am făcut din pasiune pentru bucătărie a fost în cel mai greu moment al vieții mele. Sufletul meu era într-un spital și eu mă duceam la muncă, pentru că erau oameni care depindeau de mine.

S-a întâmplat de mult, când băiatul meu era în spital și eu mă duceam la muncă, pentru că aveam promisiuni făcute și abia luasem o poziție de Chef. De aceea, de câte ori mă întreabă cineva dacă este importantă persoana de lângă tine în meseria de bucătar, îi spun «Da». Pentru că atunci a fost soția mea, Mădălina.

Băiatul nostru a fost internat cu insuficiență hepato-renală în spital. Eu și soția mea am dormit într-o mașină în curtea spitalului. Am făcut asta pentru că eram aproape de locul unde munceam.

Mă duceam la job, pregăteam prânzul, mă întorceam la spital, apoi iar la muncă pentru cină și înapoi la spital.

Cel mai ușor este să spui «Nu» și să fugi din calea unor astfel de situații. Eu am luat calea mai grea și n-am fugit și n-am zis «Nu»”, a declarat Chef Orlando Zaharia pentru a1.ro.

Juratul revine la Antena 1, alături de Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, din 10 martie, data premierei sezonului 15 Chefi la cuțite, care va fi difuzat în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.