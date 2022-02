Mesajul emoționant pe care Ilona Brezoianu i l-a transmis lui Mihai Bendeac de ziua lui. Câți ani împlinește actorul

Mihai Bendeac, celebrul actor, își sărbătorește astăzi ziua de naștere, iar Ilona Brezoianu, prietena și colega sa, i-a urat la mulți ani într-o postare emoționantă pe Instagram.

Ilona a postat o fotografie alături de Mihai, de la teatru, în timp de repetau pentru o piesă, iar mesajul transmis e de-a dreptul emoționant.

Mihai Bendeac a împlinit 39 ani

La descrierea pozei alb-negru, Ilona a scris:

“Nu-mi place sa scriu chestii siropoase, doar ca nah azi sunt nevoita s-o fac ca e ziua ta. Asadar te iubesc mult si iti doresc cat mai multe zile de nastere pe scena pentru ca stiu ca acolo esti cel mai fericit. Esti un prieten si un partener de scena minunat si abia astept sa te ajut sa ti verifici recuzita la batranete. (Ca io’ s mai tanara) La multi aaaaaaani see u tonight on the stage😈. @jurnalul_unui_burlac . 📸 @mihnelis”

Ilona nu este singura care i-a făcut o urare deosebită maestrului. Și Vlad Drăgulin, colegul lui Mihai Bendeac, i-a transmis juratului iUmor un mesaj special.

“De-a lungul tinereții nu prea s-au făcut previziuni optimiste in ceea ce ma privește. De la un punct, de când am descoperit teatrul, au existat câțiva nebuni,câteva excepții care au scurt circuitat pesimismul cu care eram văzut.

Mulțumesc pentru generozitate și că faci parte din acei oameni care mi-au spus ,,TU POȚI!” - exact asta o sa îți spun și eu când o să fii hodorog în cadru de mers și o sa te întinzi după pachetul de țigări (…).

LA MULȚI ANI!”

Vlad Drăgulin a postat o fotografie cu Mihai Bendeac din tinerețe, pe când Vlad era doar un puști.

Ce relație există între Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu

Ilona Brezoianu, actrița din serialul Mangalița, invitată la iUmor și colegă la teatru cu Mihai Bendeac, este prietenă bună cu juratul iUmor. În prezent, Ilona Brezoianu este noua prezentatoare a sezonul 12 iUmor, alături de Șerban Copoț.

Ilona Brezoianu și Mihai Bendeac se cunosc de mulți ani, fiind colegi la teatru. Cei doi actori joacă împreună în piesa Doi pe o bancă. Carismatica Ilona l-a trolat și l-a luat la roast pe Mihai Bendeac de mai multe ori atunci când a fost la iUmor, în urmă cu 2 sezoane, de vreme ce prietenia lor strânsă le permite astfel de glume. Ilona a vorbit despre Mihai și într-unul din episoadele ei din emisiunea Jos Bălăria, de pe canalul său de YouTube.

