Michael Jackson, primul videoclip cu un miliard de vizualizări. Performanța vine înainte de împlinirea a 12 ani de la moartea lui

Pe 25 iunie 2009, lumea îl pierdea, poate, pe cel mai mare artist al lumii: pe Michael Jackson. Întreg mapamondul era, atunci, șocat, confuz, distrus.

Acum, la aproape 12 ani de la moartea starului pop, videoclipul melodiei "Billie Jean" este primul al lui Michael Jackson care depăşeşte pragul de un miliard de vizualizări unice pe YouTube.

Videoclipul "Billie Jean" este primul al lui Michael Jackson care depăşeşte acest prag de un miliard de vizualizări unice pe YouTube și al treilea din anii 1980 care reuşeşte această performanţă. "Billie Jeans" urmează videoclipurilor "Sweet Child O’ Mine", de la Guns N’ Roses şi "Take on Me" de la trupa A-ha, singurele din anii 1980 care au mai mult de un miliard de vizualizări pe platformă, scrie news.ro.

Clipul a fost regizat de Steva Barron și este unul dintre cele trei produse pentru a promova albumul "Thriller", care rămâne cel mai bine vândut disc la nivel mondial. Videoclipul "Thriller" are aproximativ 765 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Videoclipul pentru piesa lui Michael Jackson, care a ajuns în 1983 pe primul loc în Billboard Hot 100, premiată cu două trofee Grammy şi nominalizată la categoria "Cântecul anului" în 1984, a înregistrat zilnic, în 2021, în medie, 600.000 de vizualizări la nivel global, a scris news.ro.

Michael Jackson, moartea tragică a marelui artist

Acuzațiile de abuzuri sexuale, cele legate de intervențiile chirurgicale, speculațiile presei despre schimbarea culorii pielii sale și multe altele l-au făcut pe celebrul artist să cadă pradă depresiei. După moartea lui, care pentru mulți a fost una suspectă, în presă au apărut zvonuri cum că acesta ar fi fost asasinat.

Michael Jackson s-ar fi stins din viață în urma unui stop cardio-respirator, din spusele medicilor. Cu toate acestea, după moartea lui, un grup de hackeri a publicat o convorbire telefonică între Michael Jackson și avocatul său, căruia regele muzicii pop îi spunea că îi e teamă că cineva îi va face rău.

"Nu știu dacă ar trebui să-ți spun asta, nu știu cine ar putea să asculte asta. Pot fi niște persoane care vor să scape de mine. Nu vor să mai exist. Nu pot să vorbesc despre ele la telefon. Nu știu ce se va întâmpla, dar simt în adâncul inimii mele că cineva vrea să scape de mine. Poate să mă împuște, să mă înjunghie, poate să spună că a fost o supradoză de droguri... poate să facă multe. Nu este Guvernul, e mai mult de atât. Nu mă interesează de viața mea, nu-mi pasă, vreau să fie bine copiii mei”, a spus Michael Jackson, potrivit marca.com.

O altă variantă a cauzei morții lui Michael Jackson este intoxicația cu propofol, anestezic pe care starul îl folosea acasă ca somnifer, cu complicitatea medicului său personal, Conrad Murray.

Michael Jackson numea propofolul "laptele" lui. Este o substanță albă, uleioasă, care acționează în 40 de secunde, dar își pierde efectele relativ repede. Pacienții se trezesc fără dureri de cap, nu suferă de greață și nu își amintesc prea multe.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după aproape doi ani în închisoare.

