Micuța cu păr lung și ochi migdalați este acum una dintre cele mai sexy femei ale lumii. Nicole Scherzinger, imagini din copilărie

Nicole Scherzinger poate da orice bărbat pe spate cu silueta sa și cu privirea pătrunzătoare a ochilor, dar în copilărie se pare că nu era la fel de apreciată pentru felul în care arăta.

În trecut Nicole Scherzinger a mărturisit că în copilăria s-a simțit de multe ori rățușca cea urâtă. Aceasta a crescut într-o căsuță din Hawaii, dar după ce la vârsta de 6 ani s-a mutat cu părinții în Statele Unite, aceasta și-a dat seama că felul în care arată îi creează probleme de adaptare: "M-am simțit ca rățușca cea urâtă pentru că nu semănam cu niciunul dintre copiii de acolo. Obișnuia să se creadă că frumusețea adevărată consta în ochi albaștri și păr blond. Pe măsură ce am crescut și am trecut prin mai multe experiențe, am realizat că iubesc frumusețea exotică. Cu cât mai expresivă, cu atât mai specială."