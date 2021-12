Moștenirea lăsată de Prințesa Diana pentru micuța Charlotte. A purtat-o în ziua nunții și e foarte valoroasă

Este vorba despre tiara pe care mama Prinților Harry și William, nepoții Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a purtat-o în ziua în care și-a unit destinul cu Prințul Charles, fiul Reginei.

Potrivit surselor de la Palat, cum Charlotte este cea mai mare, ca vârstă, dintre nepoatele Prințesei Diana, urmată de Lilibeth, ea este cap de listă când vine vorba de moșteniri ale obiectelor de familie.

Potrivit acelorlași surse, pe când mica prințesă va împlini vârsta de șase ani, va avea dreptul la bijuteriile de la palat.

Momentan, cea mai importantă bijuterie, tiara Dianei, se află în grija lui Earl Charles Spencer, fratele mai mic al Prințesei.

Prințesa Charlotte este conștientă de faptul că este o prințesă și se comport ca atare. Deja are tiare din plastic și rochii de prințesă

Potrivit publicației Good to Know, Prințul William este foarte apropiat de unchiul său și l-a întrebat dacă, într-o zi, tiara mamei sale îi poate fi dăruită micuței Prințese Charlotte.

Citește și: „Prințesa Diana nu ar fi vrut cu adevărat să divorțeze de Prințul Charles”. Detaliile analizate de un expert

Pe de altă parte, Prințul William este conștient că și unchiul său are propriile fete, însă au agreat că obiectul prețios îi va reveni primei dintre nepoatele Prințesei Diana.

În plus, micuța este nerăbdătoare să primească acest cadou. “Lotte știe totul despre bunica sa, Diana, și chiar îi și poartă numele", spun sursele de la palat.

"Chiar a văzut fotografii în care bunica sa purta acea tiara”, se mai precizează . “Charlotte este mai mult decât conștientă de faptul că este o prințesă și deja are multe tiare din plastic, dar și rochii de prințesă pe care le poartă cu drag”, potrivit Good to Know.

Tiara purtată de Prințesa Diana nu este doar o bijuterie valoroasă, ci o importantă moștenire de generații

Tiara Spencer a fost creată de către compania de bijuterii de lux, Garrard, în anii 1930 prin folosirea altor bijuterii deținute de către familia Spencer.

Citește și:Prințesa Diana își dorea să se mute cu fiii ei în California. Care e motivul pentru care nu a reușit să își ducă planul la capăt

Piesa centrală a tiarei, în formă de inimă, i-a fost oferită bunicii Prințesei Diana ca și dar de nuntă, de catre Lady Sarah Isabella Spencer, una dintre mătușile lui Earl Spencer.

Potrivit tradiției, mireselor regale li se împrumută un accesoriu sau o tiara din garderoba Reginei, pentru ziua nunții.

Însă, Prințesa Diana a vrut să poarte un obiect ce aparține familiei sale - Tiara Spencer, un obiect atât de valoros al familiei Spencer, încât și ambele surori ale Prințesei, Lady Sarah McCorquodale și Lady Jane Fellowes, au purtat-o la propriile lor nunți.

În AntenaPLAY vezi toate sezoanele Asia Express ▶ Pornește-o și tu pe urmele echipelor tale preferate!