Mihai Bendeac, dezvăluiri despre lupta cu depresia. Prin ce trecea actorul când toți vedeau doar succesul

Mihai Bendeac, juratul iUmor, a decis să vorbească deschis despre cea mai mare frământare a sa: depresia. Actorul a povestit într-un interviu pentru viva.ro că deși nu a înfrânt depresia, el a învățat să trăiască cu ea. Chiar dacă de fel este un om vesel, sub această mască se ascunde și suferința.

Mihai Bendeac se luptă cu depresia

Într-un interviu pentru viva.ro, Mihai a declarat că încă nu a învins depresia.

“Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste. Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva”.