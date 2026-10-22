Mihai Gâdea, mesaj emoționant pentru mama sa, care s-a stins din viață. Fotografii rare cu cei doi: „Te voi iubi dincolo de ea”

Mihai Gâdea și-a onorat mama într-un mesaj emoționant. Iată ce cuvinte i-a transmis, chiar dacă nu mai este în viață.

Mihai Gâdea, mesaj emoționant pentru mama sa, care s-a stins din viață | Antena 3 CNN, Instagram

Mihai Gâdea ar fi sărbătorit-o astăzi pe mama sa, însă femeia nu mai este în viață. Chiar și așa, prezentatorul a făcut o declarație emoționantă pentru aceasta.

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Fotografii rare cu Mihai Gâdea și mama sa, care s-a stins din viață

Mihai Gâdea a postat o serie de fotografii inedite cu mama sa astăzi, când aceasta și-ar fi aniversat ziua. Din păcate, ea nu mai este în viață, însă memoria ei este vie.

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Prezentatorul a însoțit fotografiile cu un mesaj sensibil, care arată legătura specială pe care Mihai Gâdea a avut-o cu mama sa.

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„Astăzi, cerul sărbătorește ziua ta, Mama🤍

Eu te sărbătoresc în fiecare bătaie a inimii mele.

Te-am iubit cel mai mult pe lume. Și te voi iubi dincolo de ea🤍”, este mesajul postat de acesta pe rețelele de socializare.

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Prima imagine îi înfățișează împreună, când Mihai Gâdea îi oferă un superb buchet de bujori. A doua, o surprinde pe mama sa în tinerețe, ținându-l în brațe în timpul unei vacanțe de vară. În a treia se poate observa mândria mamei sale atunci când îl vede la televizor. Și tot așa, caruselul amintirilor se succede.

Pierderea părintelui lasă un gol imens în inima oricărui copil, indiferent de vârstă. Mihai Gâdea prețuiește fiecare amintire alături de mama sa, precum o prețuia și pe ea.

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La finalul lunii decembrie 2025, jurnalistul făcea public faptul că mama sa se confruntă cu probleme grave de sănătate.

„De multe ori avem impresia că dacă Dumnezeu ne poartă în brațele Sale e totul bine și este totul frumos și uneori poate suntem incomodați de faptul că ne-ar plăcea ca Dumnezeu să ne țină la pieptul Său, dar uneori ne mai trece și prin dificultăți, ne trece și prin valea umbrei morții. Această perioadă este una extrem de dificilă pentru mine.

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Mama mea este foarte grav bolnavă. Dacă Dumnezeu nu m-ar fi ținut în brațe pe mine, pe familia mea, pe mama, poți să ajungi să îți pierzi nu doar credința, ci și sufletul.

Nu am cum Să-i mulțumesc pentru cât de mult m-a ținut în brațe și chiar dacă uneori poate a fost o poziție care nu a fost cea mai fericită pentru mine, dar știu sigur că a fost acolo și știu sigur că e și acum”, spunea el la vremea respectivă.