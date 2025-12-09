Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”

Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”

Mihai Gâdea trece prin momente dificile. Prezentatorul TV a făcut confesiuni rare și tulburătoare despre familia lui. Iată cu ce probleme se confruntă acesta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 16:33 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 17:11
Galerie
Mihai Gâdea trece prin momente dificile | Facebook & Captura Antena 3

Mihai Gâdea este foarte discret când vine vorba de viața personală. De curând, realizatorul de televiziune a fost prezent în cadrul unei emisiuni unde a vorbit despre perioada grea prin care trece.

Acesta a decis să își „deschidă” sufletul în fața telespectatorilor, povestind despre încercarea grea ce i-a fost dată. Deși apare mereu pe micile ecrane ale publicului, puțini sunt cei care știu că Mihai Gâdea se află într-o situație delicată.

Ce a povestit Mihai Gâdea despre mama lui

Se pare că mama prezentatorului TV este grav bolnavă. Realizatorul de televiziune nu a dat mai multe informații despre problemele de sănătate ale femeii, însă a evidențiat că nu se simte deloc bine.

Articolul continuă după reclamă

„De multe ori avem impresia că dacă Dumnezeu ne poartă în brațele Sale e totul bine și este totul frumos și uneori poate suntem incomodați de faptul că ne-ar plăcea ca Dumnezeu să ne țină la pieptul Său, dar uneori ne mai trece și prin dificultăți, ne trece și prin valea umbrei morții. Această perioadă este una extrem de dificilă pentru mine.

Citește și: Cine este și cum arată soția lui Mihai Gâdea. Cei doi formează un cuplu de peste 20 de ani

Mama mea este foarte grav bolnavă. Dacă Dumnezeu nu m-ar fi ținut în brațe pe mine, pe familia mea, pe mama, poți să ajungi să îți pierzi nu doar credința, ci și sufletul.

Nu am cum Să-i mulțumesc pentru cât de mult m-a ținut în brațe și chiar dacă uneori poate a fost o poziție care nu a fost cea mai fericită pentru mine, dar știu sigur că a fost acolo și știu sigur că e și acum”, a dezvăluit Mihai Gâdea într-o emisiune TV, conform viva.ro.

Un lucru este cert, realizatorul de televiziune are o relație foarte strânsă cu femeia care i-a dat viață, iar drept dovadă stau chiar confesiunile sale sfâșietoare.

Ce evenimente din viața lui Mihai Gâdea i-au întărit credința în Dumnezeu

Puțini sunt cei care știu faptul că prezentatorul TV este foarte credincios. De-a lungul vieții, acesta a avut parte de evenimente ce i-au întărit credința în Dumnezeu. Se pare că Mihai Gâdea a fost la un pas de moarte pe când avea doar 6 ani.

„De câte ori m-am simțit luat în brațe de Dumnezeu… Nu m-am simțit niciodată, niciodată, lăsat din brațele Lui Dumnezeu. În copilărie locuiam la poalele munților Făgăraș, într-un loc absolut superb, și bucuria noastră, a copiilor, era să alergăm când veneau căruțele cu fân și să sărim în ele. Am căzut din căruță și am fost la un milimetru ca roata să îmi prindă capul. Aveam cred că 6 ani”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.

Citește și: Karina, fiica lui Mihai Gâdea, studiază în străinătate și se lansează în muzică. Cum sună prima ei piesă - VIDEO

Colaj cu Mihai Gâdea în două ipostaze diferite la emisiune
+4
Mai multe fotografii

„În clasa a XI-a jucam baschet, era un panou de sticlă, s-a crăpat, a căzut, iar inelul a căzut la câțiva cm de mine, și câte alte lucruri de felul acesta”, a continuat prezentatorul TV să spună.

Cine încearcă să obțină apartamentul Ioanei Popescu. Ce se întâmplă la două luni de la moartea ei: „I-am propus să le da...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Observatornews.ro O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimul 6 salarii compensatorii O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimul 6 salarii compensatorii
Antena 3 Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
SpyNews Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak
Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
PSD, PNL, USR și UDMR l-au pus la punct pe Nicușor Dan: cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului a fost respinsă
PSD, PNL, USR și UDMR l-au pus la punct pe Nicușor Dan: cererea de reexaminare a legii privind combaterea... Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat HelloTaste.ro
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara?
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara? Jurnalul
Cum se diagnostichează endometrioza: 7 investigații și teste recomandate
Cum se diagnostichează endometrioza: 7 investigații și teste recomandate Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Analist: PSD ar putea face
Analist: PSD ar putea face "schema Bulgaria" din martie, după rezultatul alegerilor din Bucureşti Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x