Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”

Mihai Gâdea trece prin momente dificile. Prezentatorul TV a făcut confesiuni rare și tulburătoare despre familia lui. Iată cu ce probleme se confruntă acesta.

Mihai Gâdea este foarte discret când vine vorba de viața personală. De curând, realizatorul de televiziune a fost prezent în cadrul unei emisiuni unde a vorbit despre perioada grea prin care trece.

Acesta a decis să își „deschidă” sufletul în fața telespectatorilor, povestind despre încercarea grea ce i-a fost dată. Deși apare mereu pe micile ecrane ale publicului, puțini sunt cei care știu că Mihai Gâdea se află într-o situație delicată.

Ce a povestit Mihai Gâdea despre mama lui

Se pare că mama prezentatorului TV este grav bolnavă. Realizatorul de televiziune nu a dat mai multe informații despre problemele de sănătate ale femeii, însă a evidențiat că nu se simte deloc bine.

„De multe ori avem impresia că dacă Dumnezeu ne poartă în brațele Sale e totul bine și este totul frumos și uneori poate suntem incomodați de faptul că ne-ar plăcea ca Dumnezeu să ne țină la pieptul Său, dar uneori ne mai trece și prin dificultăți, ne trece și prin valea umbrei morții. Această perioadă este una extrem de dificilă pentru mine.

Mama mea este foarte grav bolnavă. Dacă Dumnezeu nu m-ar fi ținut în brațe pe mine, pe familia mea, pe mama, poți să ajungi să îți pierzi nu doar credința, ci și sufletul.

Nu am cum Să-i mulțumesc pentru cât de mult m-a ținut în brațe și chiar dacă uneori poate a fost o poziție care nu a fost cea mai fericită pentru mine, dar știu sigur că a fost acolo și știu sigur că e și acum”, a dezvăluit Mihai Gâdea într-o emisiune TV, conform viva.ro.

Un lucru este cert, realizatorul de televiziune are o relație foarte strânsă cu femeia care i-a dat viață, iar drept dovadă stau chiar confesiunile sale sfâșietoare.

Ce evenimente din viața lui Mihai Gâdea i-au întărit credința în Dumnezeu

Puțini sunt cei care știu faptul că prezentatorul TV este foarte credincios. De-a lungul vieții, acesta a avut parte de evenimente ce i-au întărit credința în Dumnezeu. Se pare că Mihai Gâdea a fost la un pas de moarte pe când avea doar 6 ani.

„De câte ori m-am simțit luat în brațe de Dumnezeu… Nu m-am simțit niciodată, niciodată, lăsat din brațele Lui Dumnezeu. În copilărie locuiam la poalele munților Făgăraș, într-un loc absolut superb, și bucuria noastră, a copiilor, era să alergăm când veneau căruțele cu fân și să sărim în ele. Am căzut din căruță și am fost la un milimetru ca roata să îmi prindă capul. Aveam cred că 6 ani”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.

„În clasa a XI-a jucam baschet, era un panou de sticlă, s-a crăpat, a căzut, iar inelul a căzut la câțiva cm de mine, și câte alte lucruri de felul acesta”, a continuat prezentatorul TV să spună.