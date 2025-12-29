Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist

Antena Căutare
Descoperă cine este și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea. Vedeta se pozează des alături de fata lui.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 16:04
Descoperă cine e și cum arată fiica lui Mihai Gâdea

Mihai Gâdea este unul dintre cei mai cunoscuțiț și apreciați jurnaliști români și realizator de emisiuni de televiziune, însă puțini știu cine e și cum arată fiica lui, Karina Maisha. Deși este o figură extrem de activă în mediul online, Mihai Gâdea este discret când vine vorba despre familia sa. Descoperă mai multe informații și imagini în rândurile de mai jos.

Mihai Gâdea s-a născut pe 10 ianuarie 1977 și are în prezent vârsta de 48 de ani. Este căsătorit cu Agatha Kundri, născută la Timișoara, în familia unui pastor adventist și de meserie sociolog. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Karina Maisha Gâdea, în vârstă de 22 de ani.

Citește și: Ce spune Mihai Gâdea despre Mircea Badea. Cum se înțeleg cei doi în culisele televiziunii: „M-a salvat sufletește”

Celebrul om de televiziune este un familist convins și este extrem de mândru de familia sa. Nu de puține ori, acesta a vorbit cu drag despre soție și despre fiica lui, ba chiar le-a transmis mesaje în timpul emisiunilor sale sau în cadrul celor în care a participat.

Tatăl și fiica au o relație extrem de bună, lucru ce se poate observa ușor mai ales în numeroasele fotografii pe care cei doi le publică frecvent pe Instagram.

Citește și: Cine este și cum arată soția lui Mihai Gâdea. Cei doi formează un cuplu de peste 20 de ani

Despre tânăra Karina Maisha Gâdea se cunoaște faptul că are 22 de ani și că a studiat în Olanda pentru o perioadă scurtă de timp, fiindcă ulterior aceasta a ales să se înscrie la o altă instituție de învățământ din Italia, numită PoliModa, în Florența. Se pare că fiica lui Mihai Gâdea este o mare iubitoare de artă și chiar dorește să se perfecționeze în acest sens, au informat cei de la viva.ro.

Pasionată nu doar de modă și modelling, ci și de muzică, tânăra pare să își dorească o carieră muzică. Pe canalul său de YouTube are deja mai multe cover-uri realizate și a lasnat deja o piesă de debut, intitulată „Start”. Melodia a fost lansată în urmă cu trei ani și a adunat aproximativ o suă de mii de vizionări și numeroase aprecieri.

Pe lângă muzică și modă, tânăra mai pare pasionată de fotografie și călătorii.

Comentarii


