Ce spune Mihai Gâdea despre Mircea Badea. Cum se înțeleg cei doi în culisele televiziunii: „M-a salvat sufletește”

Mihai Gâdea a făcut dezvăluiri neașteptate despre colegul său, Mircea Badea. Ce pare că cei doi au o relație de prietenie solidă și în culisele televiziunii.

Mihai Gâdea și Mircea Badea apar des pe micile ecrane ale publicului, unde atrag atenția cu aparițiile impecabile și discuțiile controversate, însă puțini sunt cei care știu că aceștia sunt se înțeleg de minune și la finalul programului de muncă.

De-a lungul anilor de carieră în televiziune, cei doi au legat o prietenie strânsă. Recent, prezentatorul TV a făcut declarații neașteptate despre colegul său. Mihai Gâdea a povestit cu emoție în glas despre omul care l-a „salvat sufletește” de multe ori.

Ce părere are Mihai Gâdea despre Mircea Badea

În cadrul unei emisiuni TV, Mihai Gâdea și-a spus părerea sinceră despre colegul său de televiziune. Acesta a mărturisit că Mircea Badea este un om minunat, numindu-l „fratele pe care nu l-a avut niciodată”.

Articolul continuă după reclamă

„Mircea Badea, mă și emoționez când vorbesc despre el. Este unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc din toată lumea asta. Este un om remarcabil, este un om atât de inteligent. Este un om de televiziune fabulos. Mircea Badea este una dintre principalele întâlniri din viața mea.”, a dezvăluit prezentatorul TV în emisiune, potrivit libertatea.ro.

Citește și: De ce nu s-au căsătorit Carmen Brumă și Mircea Badea până acum. Cei doi s-au cunoscut acum 25 de ani și au băiețel de 9 ani

„Mircea Badea de foarte multe ori m-a salvat sufletește. Mircea este de o generozitate, de o loialitate, este fratele pe care nu l-am avut niciodată. Sunt câțiva pe care Dumnezeu i-a adus în viața mea, Mircea este printre primii. Orice aș spune frumos despre el este prea puțin. Mircea are o familie incredibilă. Mama, tata, Nati, sora lui, nepoata lui.”, a mai adăugat Mihai Gâdea.

De asemenea, realizatorul de televiziune consideră că prezența lui Mircea Badea în viața lui este un dar de la Dumnezeu.

„Mulți îl admiră din cu totul alte motive, pentru cât de interesant e el și lucrurile pe care le spune, dar Mircea este ceva ce nu pot să îi mulțumesc lui Dumnezeu suficient că e în viața mea. Nu am fost niciodată șeful lui și nu o să fiu.”, a mai completat acesta, conform sursei citate.

Ce spune Mihai Gâdea despre Mircea Badea în rolul de tată

Mihai Gâdea a mai povestit și despre cum este Mircea Badea în rolul de tată. Se pare că viața prezentatorului TV s-a schimbat complet de când a venit pe lume băiețelul său.

Citește și: Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”

„Ce este copleșitor la Mircea este ce fel de tată e el. De când s-a născut Vlăduț, Mircea s-a schimbat complet. Călătoream mult înainte împreună, mergeam în Statele Unite, tot felul de lucruri. De când s-a născut Vlăduț niciodată nu a mai plecat la o distanță mai mare de trei ore pentru că a vrut să fie și este lângă el. În momentul în care îl cunoști pe Mircea ca prieten, ca tată, ca fiu, ca unchi, pur și simplu te întrebi dacă este real.”, a mai zis realizatorul de televiziune în emisiune.