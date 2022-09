Mihai și Elwira Petre, portret de familie de pus în ramă, alături de cele două fetițe. Cât de mult au crescut Catinca și Ariana!

A fost prilej de sărbătoare mare în familia Petre, având în vedere că mezina soților Mihai și Elwira a împlinit vârsta de 4 anișori. Micuța Ariana a primit câteva urări emoționante din partea părinților lor, care au publicat și un filmuleț cu fetița care s-a transformat deja într-o mică domnișorică.

Mihai și Elwira Petre și-au sărbătorit fetița cea mică. Imaginea emoționantă de familie

Ariana pare copia în miniatură a mamei sale, deși a preluat și câteva trăsături de la tăticul Mihai Petre. Cu părul blond deschis și ochii mari și albaștri, micuța Ari i-a cucerit rapid pe internauți, care i-au urat sute de mesaje călduroase de „La mulți ani!”

„Vă mulțumim frumos pentru toate urările și gândurile bune pentru Ari”, a scris la scurt timp Elwira Petre pe contul personal de Instagram, în dreptul unui portret adorabil de familie, în care cei doi soți apar alături de ambele fetițe.

Mihai și Elwira Petre au devenit părinți pentru prima oară în anul 2012, atunci când a venit pe lume Catinca. După 6 ani, cuplul a întâmpinat-o pe lume și pe Ariana, micuța întregind familia.

Mihai și Elwira Petre, pregătiți să devină din nou părinți?

Recent, Elwira Petre a fost întrebată dacă este pregătită să devină mămică pentru a treia oară. Dansatoarea, în vârstă de 40 de ani, a dezvăluit că s-ar vedea din nou în această postură, bucurându-se dacă s-ar întâmpla minunea, mai ales că a existat o perioadă în care și-a dorit 3 copii.

„Cu foarte mulți ani în urmă, eu îmi doream trei copii, dar cumva lucrurile s-au dilatat în timp. Mi-ar plăcea să mai avem, dar eu sunt foarte conștientă că timpul nu este în favoarea noastră. Mie mi-ar plăcea să fim cât mai mult timp lângă fetele noastre, iar dacă se întâmplă, ceea ce nu excludem, un nou membru în familie este binevenit! Dar, cu toate astea, suntem conștienți și de realitate”, a mărturisit Eliwra Petre, pentru viva.ro.

Cum s-au cunoscut Elwira și Mihai Petre

Elwira și Mihai Petre formează unul dintre cele mai longevive cupluri autohtone, rămânând de nedespărțit chiar și după două decenii. Cu toate acestea, soția coregrafului a mărturisit, în cadrul aceluiași interviu, că între ei nu a fost dragoste la prima vedere, ba chiar au existat divergențe la început. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul pasiunii lor comune, ambii fiind dansatori profesioniști.

„Relația noastră nu a fost dragoste la prima vedere, iar asta a contat foarte mult, cred eu. Ne-am întâlnit pentru că am vrut să dansăm împreună, iar scopul nostru era unul clar: să performăm. Avem amândoi ambiția în sânge și, când am văzut că și Mihai are aceeași dorință de a lupta pentru acest ideal, am rămas impresionată.

Apoi, am descoperit că ne înțelegem pe mai multe planuri, iar după luni în care doar dansam împreună, am ajuns să simțim scânteia. Am știut că suntem foarte atrași unul de celălalt. A contat mult că ne-am cunoscut înainte destul de bine. Nu a fost dragoste la prima vedere, sinceră să fiu în primele luni nu ne înțelegeam deloc! Apoi, lucrurile s-au așezat și au venit sentimentele puternice”, a mai declarat Elwira Petre.

