Mihai Trăistariu face un anunţ şocant: „Am folosit prezervativul, dar la câteva luni am primit un telefon”

Mihai Trăistariu face un anunţ şocant: ar putea fi tată! Artistul vorbeşte despre unul dintre momentele care l-a marcat, cel în care a fost anunțat că a lăsat însărcinată o tânără.

Artistul nu își dorea. la vremea respectivă, un copil așa că s-a ocupat de toate demersurile necesare pentru ca tânăra să facă un avort. Doar că lucrurile nu s-au terminat prea bine.

”M-a pus naiba şi m-am cuplat cu o fată de la Timişoara. O chemam la Constanţa, îi dădeam bani pentru tren. Deşi am folosit prezervativul, maică-sa m-a sunat să-mi spună că e însărcinată. Ţineam la ea, dar nu am vrut să mă trezesc cu un copil. Am fost împreună la Cluj, în secret. A doua zi aveam concert, i-am dat bani doctorului şi i-am spus să îi facă avort, apoi să o trimită acasă. A doua zi mă sună doctorul că a fugit fata din spital. M-am îngrozit! Mă trezesc dracului cu un copil. De atunci s-a pierdut. Nu am avut curajul s-o mai sun.