Mihai Trăistariu, gata să participe din nou la Eurovision. Ce a avut artistul de zis despre concurentul de anul acesta

Mihai Trăistariu, fost reprezentat al României la Eurovision, dar și fost jurat al competiției naționale, a oferit o serie de declarații în urma prestației de anul acesta a României la Eurovision 2023. În această ediție, țara noastră nu s-a calificat în marea finală și, mai mult decât atât, reprezentantul nostru nu a primit nici măcar un punct în semifinală.

Mihai Trăistariu are de gând să participe din nou la Eurovision. Ce a dezvăluit

Mihai Trăistariu s-a arătat dezamăgit de acest rezultat și a făcut totodată și câteva mărturisiri neașteptate: artistul este gata să ne reprezinte din nou țara la Eurovision! Cântărețul a explicat că a prins curaj pentru a face din nou un pas către această competiție.

Eurovision 2023 a fost câștigat de Loreen din Suedia pentru a doua oară, urmată de Finlanda și Israel. În timp ce România a avut cea mai slabă participare din istorie, primind 0 puncte în semifinală, Republica Moldova s-a clasat pe locul 18 în marea finală.

„Eu am pronosticat-o încă de la început pe Loreen, de când a fost aleasă de Suedia acum două luni. Deci, ce am simțit eu s-a adeverit. Locul 2, Finlanda, a fost un tip măscărici, cu o piesă comercială. Foarte mulți îl preferau pe el, dar nu avea voce deloc, iar eu nu înghit astfel de lucruri”, a dezvăluit Trăistariu, pentru Impact.

Mihai Trăistariu, despre prestația României de anul acesta. Ce a spus despre Theodor Andrei

Cât despre prestația României, Mihai Trăistariu a punctat că reprezentantul nostru, Theodor Andrei, este talentat, în schimb nu a fost deloc ajutat de piesă și nici de faptul că nu a avut pus la punct un show care să cucerească publicul.

„Eu am mai punctat și la finala selecțiilor din România că băiatul este talentat și are o voce destul de bună. Îl știu de mic, l-am jurizat la tot felul de concursuri. El avea o voce bună încă de pe atunci. S-a construit frumos, este carismatic, are un look interesant.

Nu știu ce show a fost aseară, pentru că nu a fost niciun show, aia e problema. Piesa, în schimb, nu e ce trebuie. Băiatul a cântat, vocea e bună... el a cântat bine, nu ai ce să îi reproșezi dar nu e o piesă care să urce pe scena Eurovision Internațional

Iar show-ul de aseară, al României, a fost mai slab decât cel din finala românească. Adică nu a venit cu nimic în plus. Trec două luni și ce faci?! Așa am și zis: Putem salva piesa dacă venim cu un show spectaculos. Nu numai că nu a fost spectaculos, a fost zero barat. Nu am avut niciun spectacol, piesa și așa e fadă și nu a avut niciun sens, un rock în limba română combinat cu engleză, scrisă de un copil de 18 ani”, a declarat Mihai Trăistariu, citat de Adevărul.

Mihai Trăistariu, pregătit să plătească chiar și 10.000 de euro pentru o piesă câștigătoare

Mihai Trăistariu a ținut să precizeze că acum a prins curaj și se vede pregătit să participe din nou la Eurovision, însă de data aceasta să fie câștigător. Amintim că în urmă cu 17 ani, Mihai Trăistariu făcea furori la Eurovision, la Atena, cu celebra piesă „Tornero”, cu care s-a clasat pe locul 4.

„Da, asta îmi dă curaj să particip, căci Loreen este al doilea concurent din toate timpurile care a câștigat de două ori. Johnny Logan a câștigat de trei ori, iar Loreen, de două. Deci, eu îmi doresc să reprezint țara, să câștig, să fiu trimis acolo și să revin în glorie”, a adăugat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu a explicat că este dispus inclusiv să scoată sume importante din buzunar pentru o piesă demnă de Eurovision, cu care să ne reprezinte. Artistul a dezvăluit că este pregătit să achite chiar și suma de 10.000 de euro, dacă ar găsi o melodie cu potențial.

„Aș da cât e nevoie. Partea bună este că eu sunt un norocos și nu mi-am plătit în viața mea o melodie. Nu-mi amintesc să fi dat bani cuiva, pentru că am avut norocul să mă lansez cu trupa Valahia (..)

După ce m-am desprins de trupă, eram deja vedetă și mă căutau compozitorii să-mi dea piese. (..) În general, nu am plătit nimic, dar dacă merită, vreau să o fac. Dacă merită și simt că e o piesă câștigătoare, sigur că o să scot bani din buzunar. Oricât e nevoie, chiar și 10.000 de euro”, a concluzionat Mihai Trăistariu pentru sursa menționată.

