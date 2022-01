Mihai Trăistariu, schimbarea de look cu care a reușit să surprindă pe toată lumea. Cum a apărut pe internet artistul

Mihai Trăistariu a surprins pe toată lumea cu noul său look. Artistul știe în permanență cum să se reinventeze, iar de această dată, nu doar că i-a ieșit foarte bine, ci a fost puțin neașteptat pentru fanii săi, dat fiind faptul că nimeni nu se aștepta la acest lucru.

Mihai Trăistariu, schimbarea de look cu care a surprins pe toată lumea. Cum a apărut pe internet

Cunoscut pentru faptul că este unul dintre cele mai excentrice prezențe mondene de la noi din țară, Mihai Trăistariu știe cum să se mențină permanent în atenția lumii showbiz-ului românesc, iar de curând, acesta a mers la salon pentru a se vopsi, iar noua sa înfățișare i-a adus doar laude din partea fanilor săi.

Mihai Trăistariu a reușit, ca de fiecare dată, să-și uimească fanii cu aspectul său fizic. Acesta s-a vopsit blond și a făcut publice imaginile pe Instagram, unde a fost surprins să vadă cât de mult îi apreciază fanii noul său look.

Imaginea a strâns sute de apreciere de la prietenii săi virtuali, iar comentarii nu au încetat să apară.

„Azi mi-am îndreptat părul cu keratină. Se așază deja altfel. Era prea creț. Și, cu grizonatul ăla, se vedea ca la oi. Încet-încet culoarea smoke-gray dispare ... și face loc unui blond sexy. Cu rădăcinile întunecate. Ceea ce nu mă deranjează. Mi se pare chiar fain. S-aveți o seară plină de filme bune!”, a fost mesajul pe care el l-a publicat pe Instagram, în dreptul fotografiei publicată.

„Mai frumos mereu”, „Domnul chipeș”, „Îți stă foarte bine”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care el le-a primit de la fanii săi de pe rețelele de socializare, în secțiunea de comentarii a fotografiei pe care a împărtășit-o cu prietenii virtuali.

Mihai Trăistariu, despre cum i-a afectat pandemia profiturile financiare

Mihai Trăistariu câștiga până acum bani ca orice alt artist, din muzică, însă pandemia l-a pus la încercare pe cântăreț. Iată că, deși concertele i-au adus bani frumoși, din cauza restricțiilor, artistul a resimțit pagube dureroase în buzunarul său, mai ales că avea o rată mare la bancă.

"Pandemia pe toți ne-a necăjit într-o măsură mai mică sau mai mare, dar pe mine destul de mult pentru că am o școală de muzică în Constanța și mergea pe chirie și ”m-a pus naiba” în 2019 să îmi cumpăr o clădire, pe care am dat cu împrumut în bancă aproape 5 miliarde de lei. (…) M-am trezit cu o rată de 5000 de euro pe lună, pe care o dată cu pandemia nu am mai putut să o susțin și atunci singura mea sursă de venit au devenit aceste apartamente pe care le am la malul mării și care au fost la plesneală”, a explicat Mihai Trăistariu într-un interviu pentru Antena Stars, în urmă ceva timp.

